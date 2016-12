Previsão é de chuva em todo o Estado na tarde deste domingo

Calorão continua

Em contraste com o forte calor de sábado, o domingo começou com temperaturas agradáveis no Rio Grande do Sul. De acordo com medições do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), São José dos Ausentes registrou 15,5ºC. Em Porto Alegre, a mínima foi de 20,9ºC.

Mas o calorão continua. Para a manhã deste dia de Natal, a previsão é de sol entre poucas nuvens em boa parte do Estado. Segundo a Somar Meteorologia, a temperatura deve subir no período da tarde, provocando bastante calor, especialmente nas regiões Oeste e Central. Uma nova frente fria começa a se aproximar, devendo provocar chuva e trovoadas em todo o território gaúcho. A chuva mais forte se concentra nas regiões Sul e Norte, onde há risco de queda de granizo e rajadas de vento.

Na Capital e em Uruguaiana, a temperatura máxima deve atingir 34ºC, e em Santa Maria, 33ºC. Em Torres e Santa Rosa, os termômetros marcam 32ºC. A máxima chegará a 31ºC em Pelotas e Bagé. Rio Grande e Erechim devem ficar abaixo dos 30ºC, registrando, respectivamente, 28ºC e 29ºC.

Na segunda-feira, ainda deve chover pela manhã na metade sul. As pancadas se espalham por todo o Estado a partir da tarde, ainda com possibilidade de rajadas de vento e queda de granizo. O sol aparecerá em alguns períodos, e a temperatura deve subir rapidamente.