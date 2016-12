Previsão para a virada do ano é de tempo instável em boa parte do RS

Chuva e calor

O último dia do ano terá possibilidade de chuva em boa parte do Estado. Uma área de baixa pressão atmosférica começará a se formar na costa do Rio Grande do Sul originando uma frente fria. As precipitações mais intensas poderão ocorrer na Serra, na Região Metropolitana e no Litoral Norte. Na hora da virada, há chance de pancadas rápidas de chuva nessas áreas.

Apesar da instabilidade, a temperatura se eleva bastante e a sensação de abafamento predomina. Em Porto Alegre, a máxima pode chegar a 32°C. No Litoral Norte, 29°C.

– No domingo, a chuva começa a enfraquecer. Ainda podem ocorrer precipitações na metade norte do Estado. Na Campanha, o tempo deverá ficar firme – informa a técnica em meteorologia da Somar Patrícia Vieira.

O primeiro dia do ano será de temperatura alta. Em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, a máxima pode chegar a 38°C. Na Capital, 33°C.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana:

SÁBADO



Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Uruguaiana: tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 23ºC e máxima de 34ºC.

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Bagé: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.

DOMINGO

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 24ºC e máxima de 33ºC.

Pelotas: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC.

Santa Maria: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

Santa Rosa: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Erechim: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC.

Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 25ºC e máxima de 38ºC.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Rio Grande: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Mostardas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 23ºC e máxima de 35ºC.