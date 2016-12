Quantidade de veículos que seguiu ao Litoral pela freeway supera a de retorno neste feriadão de Natal

Trânsito

Na manhã desta segunda-feira, o tráfego pela freeway em direção a Porto Alegre não apresentou problemas. Mais de 5 mil veículos rumo à Capital pelo pedágio de Gravataí, no km 77 da rodovia. A expectativa de retorno durante o dia de hoje é de 15 mil veículos.



O domingo de Natal foi marcado pela movimentação intensa em ambos os sentidos da freeway. No total, cerca de 33 mil veículos seguiram rumo às praias do litoral norte gaúcho ou do litoral de Santa Catarina. Outros 23 mil retornaram à Capital e à Região Metropolitana pela rodovia.



Entre sexta e sábado, quase 52 mil carros seguiram ao litoral para aproveitar as festividades natalinas.



