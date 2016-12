Quinta-feira deve ser de chuva no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

A quinta-feira deve ser chuvosa em praticamento todo o Rio Grande do Sul. Podem ocorrer temporais na metade sul do Estado. A temperatura não fica tão elevada em relação aos últimos dias.

De acordo com a Somar Meteorologia, os maiores acumulados de chuva, cerca de 70mm, devem ser registrados na Região Sul. Além disso, podem ocorrer rajadas de vento de forte intensidade e queda de granizo.

Na Região Metropolitana, as precipitações podem chegar a 40mm. Em Porto Alegre, há previsão de chuva para qualquer hora. A temperatura deve variar entre 22°C e 31°C.

– A temperatura não sobe tanto no Estado, mas deve seguir a sensação de abafamento. Na sexta-feira, a chuva começa a parar no Centro e no Sul e a temperatura volta a entrar em elevação – afirma a meteorologista da Somar Maria Clara Sassaki.



Confira a previsão para algumas cidades do Estado:

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22°C e máxima de 31°C

Pelotas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 19°C e máxima de 26°C

Caxias do Sul: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20°C e máxima de 27°C



Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20°C e máxima de 27°C

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 29°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20°C e máxima de 28°C

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 31°C

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 28°C

Rio Grande: chuva intercalada com períodos de tempo nublado. Mínima de 19°C e máxima de 25°C

Mostardas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20°C e máxima de 26°C

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 29°C

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 17°C e máxima de 25°C