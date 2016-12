Quinta-feira segue com chuva na maior parte do Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

O tempo fechado persiste no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Com o avanço de um sistema de baixa pressão vindo do Paraguai e da Argentina, a chuva se espalha por boa parte do Estado, com exceção da metade Sul.

Oeste, região central, leste e nordeste gaúcho devem ter chuva intensa no decorrer do dia. No Leste, há chance de ventos acima dos 40 km/h.





Com o céu nublado, as temperaturas não sobem tanto. Iraí deve registrar a maior temperatura, com 33°C. Porto Alegre deve ter 27°C.

Na sexta-feira, há chance de pancadas de chuva forte à tarde e à noite. Os termômetros voltam a subir e as temperaturas se assemelham com as do início da semana.