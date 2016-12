Quinta-feira terá sol e máxima de 37°C no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Mais uma vez, o Rio Grande do Sul terá um dia de calor em todas as regiões com máxima de 37°C. A sensação de abafamento será ainda maior pois o sol deve predominar ao longo do dia.

O calor pôde ser sentido logo ao amanhecer. Muitos municípios registraram mínima acima dos 20°C, como foi o caso de Dom Pedrito e Alegrete, que antes das 6h já marcavam 25°C. Com as mínimas elevadas, cresce a chance de máximas ainda mais altas, acima dos 35°, em algumas regiões. Em Uruguaiana, os termômetros podem alcançar os 37°C. Na Capital, onde fez 33°C nesta quarta-feira, a temperatura pode atingir os 34°C.



Leia mais:

Como em um dia típico de verão, a quinta deve ter pancadas de chuva à tarde, especialmente na Metade Norte. Há um alerta de chuva forte acompanhada de trovoadas na Serra e Litoral.

A partir de sexta, a entrada de uma nova frente fria no Rio Grande do Sul traz nova possibilidade de precipitações. Pode chover pela manhã na Campanha e durante a tarde em outras regiões. Na véspera do Natal, a instabilidade prevalece. Deve chover ao longo de todo o sábado, com maior intensidade no período da tarde.