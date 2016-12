Semana começa com calor e temporais no Rio Grande do Sul

Previsão do tempo

Depois de dias de calor e sensação de abafamento, a semana promete ter temperaturas mais amenas em todo o Rio Grande do Sul. Prevista para terça-feira, a pequena queda nos termômetros é resultado de uma nova frente fria que avança pela fronteira com o Uruguai trazendo chuvas e ventos fortes já nesta segunda.

De acordo com o meteorologista da Somar Meteorologia Celso Oliveira, ao contrário dos outros sistemas que passaram pelo território gaúcho na última semana, este deve vingar. Com isso, há previsão de pancadas de chuva por todo o Estado, com chance de temporais entre Uruguaiana e Santa Vitória do Palmar. Há alerta para ventos de até 70 km/h. Na Metade Norte, a região mais afetada deve ser a Serra. Porto Alegre e Litoral devem receber pancadas isoladas.



Leia mais:

Últimos dias de 2016 devem ser de chuva e calor



Ainda hoje, o calor deve predominar na maior parte das regiões. Na Capital, a máxima pode chegar aos 35°C e em Uruguaiana pode fazer 36°C.

A partir de terça-feira, a frente fria vinda da fronteira avança e faz com que as temperaturas fiquem mais agradáveis. Os termômetros devem ficar abaixo dos 30°C e boa parte do Estado. A trégua do calorão deve durar até quinta-feira e, já na sexta, as temperaturas voltam a subir.