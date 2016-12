Sexta-feira poderá ter chuva em boa parte do Rio Grande do Sul

Precipitações e calor

Nesta sexta-feira, o tempo deverá continuar instável na maior parte do Estado. Uma área de baixa pressão que se formará no Litoral Norte provocará precipitações em várias regiões do Rio Grande do Sul. O tempo poderá ficar firme apenas no Extremo Sul.

– Como não vai ter a entrada de uma massa de ar frio no Estado nos próximos dias, a sensação de abafamento predominará. Na sexta-feira, a temperatura deverá ser de 30°C na Capital e no Litoral Norte – informa a meteorologista Olívia Nunes.

O sábado poderá ser de chuva em algumas áreas. De acordo com a Somar Meteorologia, não se descarta a possibilidade de se ter tempo instável na virada do ano no Litoral Norte e em Porto Alegre.

Confira a previsão do tempo para a sexta-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.



Pelotas: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.



Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.



Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.



Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.



Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Uruguaiana: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 21ºC e máxima de 34ºC.



Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC.



Rio Grande: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 25ºC.



Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.



Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.



Bagé: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 18ºC e máxima de 29ºC.