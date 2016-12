Temperatura chega a 38,9°C em Campo Bom

Previsão do tempo

A segunda-feira foi de temperatura acima de 30°C em praticamente todo o Rio Grande do Sul. Segundo a Somar Meteorologia, a máxima no Estado foi registrada em Campo Bom: 38,9°C. Em Porto Alegre, os termômetros marcaram 37,8°C. À noite, deve persistir a sensação de abafamento.

De acordo com a Defesa Civil do Estado, áreas de instabilidade devem provocar chuva forte, com rajadas de vento na Região Metropolitana, no Litoral e na Serra entre o final da tarde e o início da noite.



Leia mais:

Doze roteiros para conhecer Santa Catarina além das praias

Pesquisa mostra que 6 milhões de brasileiros não usam filtro solar



Nesta terça-feira, uma frente fria deve provocar chuva e fazer a temperatura cair no RS. Pela manhã, as precipitações devem se concentrar na metade sul do Estado. No decorrer do dia, a frente fria atinge a Metade Norte, com risco para quedas de granizo em áreas isoladas.

Em Porto Alegre, podem ocorrer pancadas de chuva pela manhã e à noite. A temperatura pode variar entre 24°C e 32°C.

Foto: André Ávila / Agencia RBS

Confira a previsão para algumas cidades do Estado nesta terça-feira

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24°C e máxima de 32°C

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 29°C

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 32°C

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23°C e máxima de 27°C

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23°C e máxima de 29°C

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 29°C

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22°C e máxima de 28°C

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24°C e máxima de 31°C

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 25°C

Mostardas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22°C e máxima de 29°C

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 29°C

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20°C e máxima de 25°C