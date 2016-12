Tony Bennett aos 90: "Adoro o que faço"

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Nova York – Na manhã do Dia de Ação de Graças, Tony Bennett acordou em uma cama estranha do lado errado do Central Park.

Há anos ele vive com a terceira mulher em um prédio de Trump no Central Park South, mas o casal passou a noite em um hotel na Avenida Madison para evitar a parafernália do esquema de segurança ao redor das áreas onde aconteceria o tradicional Desfile da Macy's que, como o cantor, completou 90 anos em 2016.

Naquele dia, quase 70 anos depois do início de uma carreira que começou como garçom cantante em Nova York, Bennett desfilaria no penúltimo carro – como segundo destaque, perdendo apenas para Papai Noel e seu trenó –, cantando "Santa Claus Is Coming to Town" com Miss Piggy. Embora a apresentação ao vivo com uma Muppet não fosse um dos destaques de sua trajetória, o tropeção quando o carro pulou para trás ao entrar em movimento e o abraço apertado da famosa porquinha viraram febre na rede, marcando um ano que já parecia ser seu, em todos os aspectos.

Bennett começou 2016 ganhando seu 19º Grammy; o Empire State Building ganhou luzes em sua homenagem, com o interruptor tendo sido ligado pela parceira de gravação e amiga mais improvável, Lady Gaga; a HarperCollins lançou um novo livro falando das lembrança das pessoas importantes em sua vida; a NBC exibiu um especial de duas horas de duração, no horário nobre, para comemorar seu aniversário.

"Difícil acreditar que tudo isso esteja acontecendo; tenho 90 anos", diz.

Mas parece que está se divertindo a valer. Em público, seu vocabulário é dominado por três exclamações: "Ótimo!", "Uau!" e "Fantástico!", sendo esta última proclamada com destaque especial na sílaba forte. E elas parecem mais que apropriadas, dado o percurso que percorreu até aqui.

Começando com a canção "Because of You" no topo das paradas, em 1951, Bennett emplacou vários sucessos, às vezes com material meio alternativo, durante uma década inteira, culminando com o hit internacional "I Left My Heart in San Francisco", em 1962. Ameaçado de afundar na irrelevância dos cassinos nos vinte anos seguintes – chegando inclusive a enfrentar problemas com o álcool e as drogas –, aprimorou o foco artístico, concentrando-se no cancioneiro tradicional norte-americano. E com a ajuda do filho Danny, que se tornou seu empresário em 1979, Bennett voltou à percepção da cultura pop nos anos 80, reconquistando o auge, desafiando todas as previsões demográficas, gravando um "MTV Unplugged", em 1994.

Só em sua nonagésima década de vida, Bennett vendeu dez milhões de discos, incluindo dois álbuns campeões de vendas de duetos com diversos cantores. Há dois anos, tornou-se o cantor mais velho a emplacar um álbum no topo das paradas – o trabalho que fez com Lady Gaga, "Cheek to Cheek", recheado de clássicos. Conseguiu a façanha de rejuvenescer constantemente a carreira mantendo-se exatamente igual.

"Eu poderia ter me aposentado há uns quinze anos, mas adoro o que faço", Bennett disse, em novembro.

Nesse dia, tinha se sentado para jantar, na região dos teatros, pontual e tradicionalmente bem cedo, às cinco. No seu caso, a reserva foi necessária porque deveria se apresentar no City Stages, ali perto, às sete, para uma entrevista pública sobre seu novo livro, "Just Getting Started". Há também um álbum novo da Sony que reúne a apresentação do especial da NBC, em uma versão de luxo com três discos contendo uma seleção de gravações raras de seu arquivo particular.

"É casa cheia em todo lugar em que me apresento. O público está alucinado por causa do show. Sabe que tenho 90 anos, mas quando me vê, percebe que estou na minha melhor forma. Depois da terceira ou quarta música, entram no clima. Sou aplaudido de pé umas cinco ou seis vezes por noite. Quando isso acontece, vou para casa bem satisfeito."

Durante o jantar, Bennett se repete de vez em quando. "Esqueci o que estava dizendo", admitiu mais de uma vez, desculpando-se. Mais tarde, sendo questionado sobre sua vida em frente a uma plateia imensa e carinhosa no City Stages, não se lembrou de uma historinha famosa que aparece em seu livro, a que conta como conheceu a atual mulher, Susan Benedetto – que assumiu o nome de batismo do marido – uma ex-professora de 50 anos. (Ela foi convidada para visitar os bastidores, aos 19 anos, quando era presidente do fã clube de Tony Bennett de San Francisco. Eles se casaram em 2007.)

Porém, embora a idade avançada já dê sinais, Bennett também exibe uma curiosidade voraz. "Ainda insisto que posso melhorar conforme vou me aprimorando", brinca. Não faz muito tempo começou a aprender o básico do piano de jazz com Bill Charlap, que o acompanha no disco "The Silver Lining", uma coletânea de músicas de Jerome Kern que lhe deu o Grammy mais recente. O primeiro veio em 1962.

"É o mesmo com a pintura. Pinto todo dia. E só pelo fato de manter a rotina, você vai melhorando", ensina.

Bennett pretende continuar trabalhando. Tem trinta datas confirmadas para o primeiro semestre de 2017 e está pensando em gravar um novo álbum dedicado às músicas do casal de letristas Alan e Marilyn Bergman. "Talvez eu grave com Gaga, quem sabe só com Bill Charlap", conjectura.

"O Tony só pensa em fazer planos para o futuro. Sempre diz que enquanto a voz continuar firme e a plateia gostar dele, vai continuar cantando até morrer", diz seu filho, Danny.

Por John Marchese