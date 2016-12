Toyota Hilux SRX, mais conforto, potência e segurança

Test-drive

Os aperfeiçoamentos externos, internos e o conjunto propulsor com novos motor turbo diesel, transmissão, tração e suspensão atualizaram a Hilux. Na cidade, na estrada ou em qualquer terreno, a picape fabricada em Zárate, na Argentina, mostra a sua versatilidade. O novo motor diesel turbo 2.8 de 177 cv teve a potência e a força (toque) aumentadas e bem distribuídas pela transmissão automática de seis velocidade. Os novos motor turbo diesel, transmissão, tração e suspensão atualizaram a Hilux. Acionada por comando eletrônico, a tração 4x4 ignora, a terra, barro ou areia da beira da praia. A versão avaliada, a topo de linha Toyota Hilux 2.8TDI SRX 4×4 2017 custa R$189.970.



O para-choque avançou sete centímetros e os para-lamas foram arredondados Foto: Gilberto Leal

Os faróis mais estreitos e baixos com iluminação diurna em LEDs que acompanham o formato da grade atualizaram o visual da Hilux. O para-choque avançou sete centímetros conta com os auxiliares de neblina.Os para-lamas foram arredondados acompanhando as linhas laterais. Atrás, o para-choque, a tampa da caçamba e as lanternas foram redesenhados. Atrás, o para-choque, a tampa da caçamba e as lanternas foram redesenhados. Por dentro, os aperfeiçoamentos mexeram muito e o interior remete ao de carros de passeio da marca, como o Corolla, destacando o painel e o quadro de instrumentos com iluminação azul, o novo console e os bancos retrabalhados. Acesso por aproximação e partida por botão.

Recursos eletrônicos auxiliam a condução em situações de emergência Foto: Priscila Nunes / Especial

A dirigibilidade da picape Toyota melhorou. Ao acionar o botão de partida o condutor sente a diferença. . Silencioso, o turbo diesel mostra sua força ea ótima combinação com a transmissão automática de seis velocidades.Nos modos normal, econômico ou power,respostas eficientes, o comportamento do conjunto propulsor facilita a condução no dia a dia nas ruas da cidade ou nos finais de semana na estrada. Para completar, recursos como os controles eletrônicos de velocidade, de tração e de estabilidade, assistente de partida e descida em rampa e de reboque aumentam a segurança.

O amplo interior é revestido em couro e material sintético com detalhes em preto brilhante e na cor prata Foto: Toyota, Divulgação

Com o aumento da largura interior ganhou mais espaço e melhorou o conforto para os cinco ocupantes. O revestimento em couro e material sintético ficou mais bonito. A coluna de direção com regulagens de altura e profundidade e o banco do condutor com ajuste elétrico de altura, distância e inclinação facilitam encontrar a melhor posição para dirigir e enfrentar longos percursos. O ar-condicionado automático digital tem saída par os bancos traseiros. Completam o quadro de instrumentos com tela de 4,2 polegadas colorida, central multimídia com tela de sete polegadas sensível ao toque, navegação por GPS, TV digital e câmera de ré para facilitar as manobras de estacionamento..



Os aperfeiçoamentos introduzidos na nova geração da Hilux melhoraram a dirigibilidade nas mais diversas condições Foto: Priscila Nunes/Especial

Conclusão: A nova Hilux na versão avaliada encara de frente as principais concorrentes, a Chevrolet S10 e a Ford Ranger, acirrando a disputa por quem busca uma picape com desempenho, conforto e segurança em relação ao custo/benefício.