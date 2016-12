Virada de ano será chuvosa na maior parte do Rio Grande do Sul 

Previsão do tempo

Quem está de malas prontas para passar a virada do ano na praia ou na serra não pode esquecer o guarda-chuva. A previsão para esta sexta e para o sábado é de muita chuva em boa parte do Rio Grande do Sul. Apenas o extremo Sul deve ficar livre do mau tempo.

Litoral Norte, Região Metropolitana e Serra devem ser as áreas mais atingidas pela instabilidade. Torres, por exemplo, recebeu em 12 horas toda a chuva prevista para o mês de dezembro. Não está descartada a possibilidade de formação e queda de granizo nestas três áreas. Na hora da virada, a chuva deve ficar mais amena, no entanto, persiste até a manhã de domingo.



Região Central e municípios mais próximos da Argentina devem ter bons períodos de sol. O Sul é a única parte em que o sol deve brilhar.

Além da chuva, os próximos dias devem ser termômetros em elevação. Depois de dar uma trégua, o calorão volta ao Estado elevando as máximas para cima dos 30°C. Porto Alegre pode registrar 30°C nesta sexta, 32°C no sábado e 33°C no domingo.

Gaúchos que vão passar o ano-novo em Santa Catarina também devem encontrar um tempo de cara feia. O estado vizinho vai receber chuvas mais intensas no decorrer do fim de semana em toda a faixa litorânea.