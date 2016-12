Virada do ano deve ter tempo instável, mas com pouca chuva, no Rio Grande do Sul

Chuva e calor

A despedida de 2016 deve ter chuvas por todo o Estado neste sábado.

Conforme a Somar Metorologia, a tendência é de chuva ao longo de todo o dia, podendo atenuar em Porto Alegre e no norte do Estado perto do horário da virada do ano. O quadro deve ser o mesmo para o Litoral Norte.

As temperaturas, no entanto, seguirão altas, com máxima prevista de 33°C. O calor deve ser mais intenso ainda na fronteira com a Argentina. Para o litoral, a previsão é de mínimas de 25ºC e máximas de 32ºC.

Uma área de baixa pressão atmosférica começa a se formar na costa do Rio Grande do Sul e só dará origem a uma frente fria a partir do Ano Novo, mas mesmo assim ajuda a provocar chuva, de intensidade moderada a forte intensidade e com potencial para queda de granizo entre o norte, Região Metropolitana e Serra.

No primeiro dia de 2017, a expectativa é de redução das precipitações, mas ainda com pancadas isoladas na Capital e no Norte. As temperaturas seguem altas.

Sábado:



Capital: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 31°C

Pelotas: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 32°C

Caxias do Sul: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 31°C

Santa Maria: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 34°C

Santa Rosa: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 31°C

Erechim: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 30°C

Uruguaiana: sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Máxima de 36°C

Torres: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 31°C

Rio Grande: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 28°C

Mostardas: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Máxima de 29°C

Domingo:

Capital: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 33°C

Pelotas: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 25°C e máxima de 34°C

Caxias do Sul: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 32°C

Santa Maria: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 23°C e máxima de 35°C

Santa Rosa: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 22°C e máxima de 33°C

Erechim: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 21°C e máxima de 32°C

Uruguaiana: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 25°C e máxima de 39°C

Torres: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 25°C e máxima de 32°C

Rio Grande: sol, alternando com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Mínima de 26°C e máxima de 30°C

Mostardas: sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Mínima de 26°C e máxima de 31°C