Annette Bening fala sobre fazer perguntas difíceis - e respondê-las

O novo "20th Century Women" começa em 1979, em Santa Barbara, Califórnia, onde Dorothea, uma mulher de espírito livre, interpretada por Annette Bening, assiste a seu Ford Galaxie pegar fogo. Ela odeia ver a querida lata velha em chamas, mas, tendo nascido em 1924, sobreviveu a coisa pior. Assim, agradece os bombeiros e os convida para entrar, quase matando o filho adolescente de vergonha. Ele reclama: "Sabia que se o bombeiro vem à sua casa você não precisa convidá-lo para jantar?".

Dorothea, nem um pouco preocupada com que os outros fazem ou não, simplesmente rebate: "Ah, é? Por que não?".

Algumas cenas depois, quando um funcionário da escola diz que seu filho não pode ficar em casa, ela questiona: "Por que não? Por que ele não pode faltar às aulas? E se tiver um motivo sério para não ir?".

Talvez seja impossível destacar um único detalhe de todos os trabalhos para compor o legado de uma grande atriz – mas se há uma característica comum em todas as muitas mulheres que Annette interpretou na telona, sem dúvida é a confiança marota que ela emprega nessa pergunta simples e irreverente: "Por que não?".

Ela ganhou destaque, em 1990, com a interpretação que acabou indicada ao Oscar em "Os Imorais" como uma trambiqueira que questiona: "Por que não usar os dotes que a natureza me deu?"; em "Bugsy", sua personagem falastrona pensa: "Por que não sacanear um mafioso?"; em "Meu Querido Presidente", sua lobista sem papas na língua argumenta: "Por que não me apaixonar e brigar com o homem mais poderoso do mundo?"; em "Beleza Americana", "Adorável Júlia" e "Mrs. Harris", as mulheres de Annette concluem: "Por que não lutar para ser livre, mesmo que isso signifique admitir a derrota para uma amante, destruir uma rival mais jovem no palco ou matar a quem se ama?".

"Estou sempre tentando não seguir o padrão clichê do retrato da mulher", dispara a atriz, entre os ovos e a couve do café da manhã do Hotel Bowery, em Nova York. E acrescenta: "Não tenho o mínimo interesse em idealizar as mulheres porque elas ficam muito chatas."

E, como Julianne Moore, com quem contracena em "Minhas Mães e Meu Pai", se pôs em uma busca incansável por papéis idiossincráticos, complicando personagens convencionais com desempenhos complexos. De "Os Imorais" a "20th Century Women", as mulheres de Annette não podem assumir o lugar que a sociedade espera que tomem da mesma forma que a atriz de 58 anos transcendeu a designação convencional de atriz, seja como a mocinha sensual, a protagonista romântica, a estrela classuda de prestígio ou, mais recentemente, como mãe cinematográfica. O mesmo vale para seu papel como mulher de celebridade.

"As pessoas pensam o que quiserem pensar. Eu sei o que é verdadeiro para mim", diz ela, um perfeito estudo em contrastes, usando um suéter delicado de caxemira cor de creme e, por cima, uma jaqueta de couro marrom bem rústica.

Ler as entrevistas que a estrela concedeu ao longo dos 25 anos de carreira é vê-la sempre se esquivar de perguntas sobre sua vida e seu marido, Warren Beatty (que recentemente a dirigiu em "Rules Don't Apply") e defender a ideia de que, tanto na vida como na arte, está mais interessada em mulheres complexas, marcadas pela contradição – ou, como ela mesma as descreve, "seres humanos".

Dorothea é baseada em um ser humano real: Jan Mills, a mãe do roteirista e diretor Mike Mills (da mesma forma que "Toda Forma de Amor", filme que fez em 2010, foi inspirado em seu pai, Paul, que saiu do armário depois que ela morreu). Jan queria ser piloto das Forças Armadas, mas perdeu a chance depois que a Segunda Guerra Mundial acabou. Em vez disso, tornou-se a primeira desenhista de sua firma de arquitetura e criou três filhos em Santa Barbara. Mills gosta de descrevê-la como "uma mistura de Amelia Earhart e Humphrey Bogart, mas mais Humphrey Bogart", diz ele, em entrevista por telefone.

No filme, Dorothea é uma viúva que aluga os quartos de sua casa caída. Com dificuldade para entender o filho e temendo que ele necessite de uma orientação que não pode lhe dar, corajosamente pede a duas jovens – a garota em que o rapaz está interessado (Elle Fanning) e sua amiga, uma doidinha de cabelo rosa (Greta Gerwig) – que o ensinem a ser um bom homem porque... bom, por que não?

"Eu gosto de escrever baseado na vida real mais do que qualquer outra coisa porque o material é sempre selvagem, inexplorado, caótico", afirma Mills. Em Annette, ele reconheceu um espírito semelhante ao seu, alguém que "possui uma não conformidade deliciosa e maravilhosa. Ela tem um quê maroto."

Annette confessa que, quando leu o roteiro, ficou surpresa com o mistério "opaco" de Dorothea e se lembrou da própria juventude em San Diego, inclusive por causa do faz-tudo hippie, William, interpretado por Billy Crudup. E acrescenta, com um ar malandro: "Tive muito namorado que era a cara do William!".

Crudup, por sua vez, revelou por telefone que vê Annette como um "modelo formidável", uma atriz com formação clássica cujo talento lhe permite explorar vários tipos de gêneros. "Ser presente, brincalhona e disponível são virtudes que ela exibe em abundância, mas não são atributos que esperamos de figuras incansáveis como ela", conclui.

Na tela, Annette é aberta de forma irrepreensível, quase descuidada; pessoalmente, é mais reservada. "Não sou muito chegada em dar entrevistas, mas leio as de todo mundo porque adoro o esquema", diz.

Para uma atriz que valoriza tanto as contradições de suas personagens, Annette viu sua imagem pública ser reduzida ao papel da domadora de leões que conquistou Beatty. Em horário nobre, Barbara Walters começou a apresentá-la assim: "Se tudo o que fez na vida foi convencer Warren Beatty a sossegar, já está de bom tamanho."

"Dá a impressão de ser uma coisa tão sem graça! E, aliás, não foi nada disso que aconteceu, não reflete o que ele ou eu somos de forma positiva. Evito corrigir as pessoas, mas não gosto de me aprofundar no assunto, então só dou de ombros."

Depois de um quarto de século de descaso com as provocações, Annette está de volta ao circuito de premiações, recebendo honrarias pelo conjunto da obra, elogios da crítica e resenhas considerando esse o seu melhor desempenho. Se for indicada ao Oscar, será a quinta vez que isso acontece; mas ainda não ganhou nenhuma. E se satisfaz com o fato de ser mal-compreendida. "Quando se torna muito famosa, a pessoa projeta uma coisa que não é real. Eu faço isso também."

Vendo os filhos crescer – eles estão com 16, 19, 22 e 24 anos, respectivamente – ela se espanta ao perceber como a cultura mudou e como se reafirmou.

"Acho bom estar mais velha porque não sinto as mesmas pressões", diz, mas sabe que, com duas filhas, há a obrigação de desempenhar os antigos papéis esperados da mulher – e os novos também. "Você tem que ser sensual, isso é o principal. Tem que ter o rosto certo, os peitos certos, o corpo certo. Tem que ser desejável do ponto de vista masculino. Aí, é claro, tem que fazer faculdade, e obviamente tem que conseguir um emprego bom e adequado. Com tudo isso, também tem que se casar, ter filhos e gerenciar tudo, além de ser muito feliz e realizada – porque, né, se só tivesse filhos não seria suficiente, como também não se só trabalhasse."

Ela suspira. "Como isso reflete o ponto a que chegamos com o feminismo, o movimento das mulheres, a nossa liberdade? Como isso coexiste com os avanços na capacidade feminina de fazer suas próprias escolhas? O objetivo é ser livre, poder fazer o que quiser e não ter que se limitar a barreiras culturais injustas."

Há alguns anos o filho transgênero de Annette, Stephen Ira, defende os direitos trans. "Ele é mais articulado que eu, mas todos os meus quatro filhos vêm me ensinando muita coisa."

Ela diz sentir uma "nova urgência" no mundo das artes e ficou satisfeita de ter esbarrado nos diretores responsáveis por "Manchester by the Sea" e "Moonlight", drama delicado sobre o amadurecimento, no circuito de premiações. "É muito bom ver que vários filmes este ano lidam com essas questões, homofobia, pobreza, xenofobia, sexismo. 'Moonlight', por exemplo, coloca o público dentro do coração da pessoa. Nossa, fico tão feliz com o que um filme é capaz de fazer, especialmente nos dias de hoje."

Apesar da questão apresentada em "20th Century Women", a de que ninguém conhece ninguém a fundo, Annette diz que mantém o mesmo objetivo em todos os papéis. "Tento mostrar o que há ali dentro da forma mais fiel possível".

Por que tentar se identificar com o público quando seu próprio filme diz que a compreensão é impossível? Bom, como diria Dorothea, por que não?

