AO VIVO: acompanhe o movimento do trânsito na volta do feriado de Ano-Novo

Retorno das praias

Por: Zero Hora

Movimento no pedágio de Santo Antônio da Patrulha

Movimento no pedágio de Santo Antônio da Patrulha Foto: Concepa / Divulgação / Divulgação

O movimento do retorno do feriado de Ano-Novo deve ser intenso nas estradas gaúchas que ligam o Litoral à Capital e ao Interior. Apenas pela freeway, devem passar cerca de 140 mil veículos entre este domingo e a segunda-feira, 70 mil em cada dia.



Para evitar congestionamentos, a Concepa afirmou que poderá liberar o acostamento como faixa adicional entre os quilômetros 1,5, em Osório, e 26, em Santo Antônio da Patrulha, no sentido Litoral-Porto Alegre. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado, mas apenas neste trecho. Ao trafegar no acostamento como faixa adicional, a velocidade máxima permitida passa a ser de 70 km/h.

