AO VIVO: temporal chega à região metropolitana de Porto Alegre

Transtornos

Nuvens carregadas no Chuí, região sul do Estado

Foto: Jefferson Botega / Agencia RBS

O temporal que atingiu algumas regiões do Estado na madrugada desta quarta-feira se espalhou pelo Rio Grande do Sul e chegou à região metropolitana de Porto Alegre à tarde. De acordo com a Somar Meteorologia, há possibilidade de chuva forte e queda de granizo.

Acompanhe as informações ao vivo da chuvarada:

Na quinta-feira, o temporal pode ocorrer na Campanha, no Centro e no Norte. No Oeste e na Região Metropolitana, há possibilidade de rajadas de vento entre 61 e 99 Km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet ) publicou um alerta sobre os possíveis transtornos que são esperados como quebra de vidros, estragos consideráveis, queda de galhos de árvores, alagamentos, incidência de descargas elétricas e granizo.

– Como os últimos dias foram de muito calor, isso causa um choque entre a frente fria que chegou ao Estado em contato com a massa de ar quente. Este é o motivo dos temporais – explica o meteorologista Evandro Magalhães.

Na quinta-feira, o tempo ainda será bastante abafado, com exceção do Extremo Sul. A partir da noite, a temperatura deverá começar a diminuir.

Confira a previsão do tempo para a quinta-feira:

Capital: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 32ºC.

Pelotas: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 27ºC.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Uruguaiana: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 31ºC.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 31ºC.

Rio Grande: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.