Carro vai à praia no verão gaúcho

Num estado de estações definidas, a esperada temporada de veraneio movimenta o Rio Grande do Sul. Tradição no verão gaúcho, pelo 15º ano, a Savarauto invade Atlântida, o mais badalado balneário do litoral norte. E, como sempre, no mais movimentado point, a Avenida Central, conhecida como ponto de encontro por seus restaurantes, bares, casas noturnas e exclusivos condomínios. O Espaço Savarauto abre nesta sexta-feira, um showroom que reunirá os principais modelos e lançamentos da Jeep, Mercedes-Benz, Jeep, RAM e Toyota. Diversos modelos também estarão disponíveis para test-drive.



Os visitantes poderão fazer testes como alguns dos modelos expostos na Avenida Central do tradicional balneário Foto: Priscila Nunes/Especial

Os Jeep Compass e Renegade dividirão espaço o espaço da marca norte-americana. Já a Mercedes-Benz estará com o GLE43 Coupé, Nova Classe E, C180 Avantgarde, GLA 200 Enduro e o C43 Coupé. Dois eventos também tradicionais no veraneio gaúcho serão realizados. No próximo sábado o JeepLoveRS reunirá proprietários de veículos da marca para trilhas e aventuras em uma trip off road pelas estradinhas próximas as lagoas do litoral norte. Já no sábado, 14/01, será a vez da Paella de Verão.







A picape grande norte-americana RAM 2500 é um dos destaques como o Jeep Renagade montado em Goiana (PE) Foto: Priscila Nunes/Especial

Espaço Savarauto funcionará até o dia 29 de janeiro, desexta a domingo a partir das 12h.