Chevrolet Onix,o carro mais vendido no país em 2016

Mercado

Hatch compacto fabricado em Gravataí (RS) foi o único que manteve a média de 10 mil emplacamentos por mês Foto: General Motors / Divulgação

A forte recessão que bateu forte na economia brasileira derrubou o setor automotivo em 2016. O Chevrolet Onix, o carro mais vendido no mercado brasileiro. O hatch compacto fechou o ano com 153.372 registros, mais de 31 mil à frente do Hyundai HB20 que ficou em segundo lugar. O Ford Ka foi o terceiro seguindo pelo Chevrolet Prisma, o líder dos sedãs, e do Toyota Corolla, o primeiro fora da faixa dos compactos.

Mais vendidos em 2016

Modelos Unidades

1º - Chevrolet Onix – 153.372

2º - Hyunday HB20 – 121.616

3º - Ford Ka – 76.616

4º - Chevrolet Prisma – 66.337

5º - Toyota Corolla – 64.740

6º - Fiat Palio – 63.996

7º - Renault Sandero – 63.228

8º - Fiat Strada – 59.449

9º - Volkswagem Gol – 57.390

10º - Honda HR-V – 55.758