Chuva deve atingia maior parte do Estado neste domingo

Clima

A instabilidade que atingiu o Rio Grande do Sul no sábado segue sobre o Estado neste domingo. A união do fenômeno com a umidade que vem da Amazônia, causará pancadas de chuva em boa parte do RS, segundo a Somar Meteorologia. Os maiores acumulados deverão ser registrados no Oeste. Nesta região, os volumes de água podem chegar a 50mm, o que gera alerta para transtornos devido a possibilidade de temporal. Alguns municípios do Sul também poderão ter um acumulado mais alto. No Leste e na Fronteira com Santa Catarina, a precipitação deve variar entre 5mm e 15mm.



O aguaceiro também pode chegar a cidades da região entre o centro e o norte do Estado. Nesses municípios, existe a possibilidade de alagamentos e deslizamentos de terra, de acordo com a Somar.



Esse sistema veio da Argentina e deve causar instabilidade em quase todo o estado, mas não vai baixar as temperaturas e nem a sensação de abafamento na maior parte do RS, conforme explica o técnico em meteorologia da Somar Gabriel Domingues.



— As menores temperaturas no RS deverão ser registradas na região serrana do Estado. Em Vacaria e em Canela, os termômetros devem registrar temperaturas na casa dos 18°. São José dos Ausentes pode registrar 15º. Apenas nesses três municípios, a temperatura ficará abaixo dos 20ºC.



As temperaturas da Região da Serra vão de desencontro ao resto do Estado, onde as marcações devem ficar próximo dos 30ºC. Porto Alegre e Jaguarão podem ter máxima de 32ºC e Santa Rosa 31ºC. Na Capital, o dia deve ficar seco até o fim da tarde, quando deve receber pancadas de chuva de pouca intensidade.



No Litoral Norte, o dia será marcado pelo calor e pancadas de chuva ao longo do dia. Em Torres, as temperaturas devem ficar entre 23ºC e 30ºC.



Confira a previsão do tempo para a quinta-feira:



Porto Alegre: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC

Pelotas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Santa Maria: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 27ºC

Santa Rosa: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC

Erechim: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 19ºC e máxima de 27ºC

Uruguaiana: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 28ºC

Torres: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC

Mostardas: Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Passo Fundo: Chuvas a qualquer hora do dia. Mínima de 20ºC e máxima de 27ºC

Bagé: Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC



*Zero Hora