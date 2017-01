Chuva, temporal e instabilidade no clima continuam em Pelotas até o final de semana

Clima

A chuva que tem caído na região Sul do Estado segue ao longo da semana. A presença de uma área de instabilidade sobre o Rio Grande do Sul manterá o tempo fechado em grande parte das regiões produtoras de arroz. O tempo só voltará a ficar firme e sem previsão de chuva generalizada no final da semana. Ainda não há relatos de perdas nos potenciais produtivos das lavouras, mas as condições meteorológicas adversas causam apreensão.

As chuvas estão ocorrendo com frequência por conta do enfraquecimento do fenômeno La Niña e de uma condição de águas mais quentes do que a média na região costeira do Oceano Pacífico, mantendo o corredor de umidade sobre a região Sul do Brasil.