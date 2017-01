Ciclone extratropical deve trazer chuva para todo o RS nesta segunda-feira

Previsão do tempo

Um ciclone extratropical começa a se formar nesta segunda-feira entre o Uruguai e o sul do País. Conforme segue o dia, o sistema de baixa pressão atmosférica avança em direção à costa do sul do Rio Grande do Sul, trazendo chuva para todo o Estado.



Segundo a Somar Meteorologia, os volumes de água mais elevados ocorrem sobre o Oeste e nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, bem como no Centro e Sudeste. Nesses locais, e em toda a faixa leste do estado, as ocorrências de descargas elétricas e rajadas de vento são maiores, podendo passar dos 60km/h.



Há risco para eventuais quedas de granizo no Noroeste e Região Central. A sensação é de abafamento em grande parte do Estado pela manhã, e à tarde, o calor segue predominando em todo o RS.

Conforme for avançando para o Norte, em direção a Santa Catarina, a precipitação começará a perder força. A temperatura deve variar entre os 15°C, na Serra, e os 35°C, no Vale do Rio Pardo.