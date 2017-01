Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta domingo

Como vai ser seu dia

Aquilo que você compreender há de se tornar motivo de tomar as atitudes pertinentes, sem perder tempo, como é próprio de sua natureza. Siga em frente, mas não de qualquer forma, porém, se orientando pelo que você reconhece.

Os riscos desta parte do caminho são grandes, mas não são desconhecidos e, por isso, sua chance de transformá-los em oportunidades de avanço são muito grandes, porém, nada acontecerá de forma automática. Lute!

De aproximações e distanciamentos é feito qualquer relacionamento, porém, como sua alma não quer "qualquer" relacionamento, imagina que deveria tentar evitar essas oscilações. Há coisas que são impossíveis.

As inúmeras tarefas que foram deixadas de lado em nome do merecido descanso, a partir de agora terão de ser administradas da melhor maneira possível, com boa vontade e firme intenção de dar conta de todas elas.

É bom você se esclarecer a respeito dos resultados que seriam obtidos ao você impor sua vontade, pois, de certa forma, o momento não comportaria caprichos e, você sabe, não é fácil discernir a vontade do capricho.



Desejos são desejos, não há como diferenciar a intensidade que é inerente a essas, pois, mesmo que na sua aparência possam os desejos ser distinguidos entre banais e importantes, a urgência que apresentam é a mesma.

Está chegando a hora de tomar atitudes que permitam a você aumentar a margem de movimento, sem ter de pedir ajuda a ninguém nem tampouco dar satisfações sobre suas pretensões. Independência e liberdade.

Procure dinamizar tudo que ficou parado à espera de você prestar atenção. Procure colocar em marcha os assuntos que, por dilemas e contradições, não obtiveram as necessárias decisões que os solucionariam.

Melhor errar por tentar do que por não se atrever a tomar alguma atitude. Este é um momento no qual você pode começar a abrir passagem através do que, outrora, foi um obstáculo tão grande que parecia intransponível.

É impossível tomar atitudes criativas sem que isso evoque críticas e produza conflitos. Porém, entenda, nem tudo que produz críticas e evoca oposições pode ser considerado um ato criativo. É diferente.

Conflitos podem ser esclarecedores, mas não há garantia a esse respeito, principalmente porque há gente tão viciada em conflito que impede passar por esses entendendo alguma coisa que antes estava confusa, não é?

Tudo volta ao normal, mas como a normalidade já foi para o espaço há muito tempo, é difícil entender o que isso significaria. Porém, no mínimo, voltar ao normal quer dizer que haverá um pouco mais de sossego e previsibilidade.