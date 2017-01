Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quarta-feira

Como vai ser seu dia

Andar a cegas não seria uma postura interessante, porém, em determinados momentos, como agora, o desconhecimento de tudo que está envolvido obriga a tomar essa atitude, já que de todo modo o jogo continua.

Muitas promessas de colaboração foram feitas em momentos de entusiasmo e com tamanho vigor que não teria dado para suspeitar delas, as pessoas foram convincentes. A prática, porém, ficou bem longe dessas promessas.

Considere que neste momento fica difícil usar o discernimento para separar o joio do trigo e que, por isso, todas as perspectivas parecem aceitáveis, como se fosse possível realiza-las. Considere isso com cuidado.



É preciso que você amplie seu conhecimento do mundo, há muitas coisas que você não sabe e que, ao percebê-las, serviriam para você ter um repertório de opiniões muito mais rico do que aquele que hoje você possui.

Verdades precisam ser ditas na forma mais cuidadosa possível, para evitar ofensas que fechariam a mente de quem as precisa ouvir. O objetivo, afinal, não é ofender, mas ajudar a esclarecer as coisas e se libertar.



Em termos de relacionamentos humanos, nada pode ser considerado absolutamente seguro, porque, mesmo as pessoas confiáveis e estáveis podem mudar de opinião e você saber disso apenas depois de as coisas acontecerem.

Assumir tarefas que supostamente não seriam de sua responsabilidade, ainda que à primeira vista isso pareça uma perda de tempo injusta, na prática servirá para você acelerar o curso dos seus interesses.

Há necessidade de você acelerar o curso dos acontecimentos, afinal, o tabuleiro do jogo atual se tornou muito complexo e corre-se o risco de embolar o meio do campo. Tome atitudes para abrir passagem e esclarecer.

É impossível que todo mundo concorde, sempre haverá uma nota dissonante no meio das pessoas. Procure, por isso, que a dissonância sirva aos propósitos almejados, evitando que sirva apenas à manutenção dos conflitos.

Tarefas menores atrapalham os planos maiores, porém, quanto a isso será melhor não se irritar demais, já que esse estado de ânimo pioraria ainda mais o cenário. Você tem chance de administrar tudo ao mesmo tempo.

A liberdade tem muitas facetas, sendo que a melhor de todas é a que promove atitudes positivas, as que não precisam mostrar nada a ninguém, simplesmente agindo na direção do que achar necessário fazer. É assim.

Este momento pode ser tudo, é de grande complexidade, só não é um momento de espera. Você tem todos os instrumentos disponíveis para fazer acontecer o que deseja, nada espere, tome a iniciativa, avance com firmeza.