Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta quinta-feira

Como vai ser seu dia

Agora é bom recolher-se e sonhar, permitir que as imagens mais profundas e íntimas se tornem conscientes. O recolhimento pode, eventualmente, acontecer nas horas da vigília, através de aparentes devaneios.

Muitas ilusões se misturam com sonhos verdadeiros, mas para discernir, o que não é fácil, uma ajuda dos amigos sempre será bem-vinda. Os verdadeiros amigos não apoiariam tudo que você fizer de forma indiscriminada.

O futuro não é uma incógnita, seus pressentimentos informam claramente a respeito do que virá por aí e, principalmente, do papel que você terá de assumir diante dos acontecimentos e para fazer acontecer o que desejar.



Lance ao futuro seus melhores pensamentos, um dia qualquer você os encontrará novamente na forma de oportunidades. Será que você os reconhecerá? Ou será que você experimentará apenas uma sensação, um pressentimento?

Nada é impossível, mas há coisas que dão muito trabalho para ser resolvidas e, com isso, sua alma ficar satisfeita. Nesta parte do caminho há questões muito sofisticadas para você resolver, dedique-se com boa vontade.



Encontros e reencontros, mas também desencontros. Essa é a dinâmica dos relacionamentos sociais, porém, além dessas questões naturais há outras, mais misteriosas, como parecer que conhece alguém desconhecido.

É no meio das tarefas cotidianas que surgem oportunidades muito interessantes. Sua alma é capaz de perceber a beleza envolvida nos pequenos detalhes, mas é preciso que você se disponha a aceitar o que é percebido.

Por trás do prazer estará sempre seu oposto, pois, neste mundo em que vivemos as coisas sempre andam juntas com seus opostos. Tenha isso em mente para administrar sua vida com mais sabedoria e economia.

Você encontrará próximo a você tudo aquilo que andou procurando longe e trilhando caminhos muito complexos. A simplicidade está disponível, toda a beleza do universo está contida em cada célula do seu corpo.

Agora a imaginação voa longe e alto, se permita essa viagem, essa orientação pode parecer impossível de imediato, mas plantará em sua alma uma semente que conterá potencialidades magníficas para o seu futuro.

Este é um momento de regozijo, de desfrutar o que você conquistou e, quem sabe, de compartilhar o prazer com as pessoas que você escolher. Porém, escolha bem, pois, pessoas de qualidade agregam valor.

A necessidade de participar da beleza e grandeza do Universo se torna atual e urgente. Procure orientar-se com ideias dignas, que possam ser compartilhadas com as pessoas, nunca faça nada de que possa se envergonhar.