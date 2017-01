Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta segunda-feira

Como vai ser seu dia

Há feridas que estão sendo cicatrizadas de forma definitiva, você não vai mais precisar se preocupar com grande parte do seu passado. A partir de agora muda a música, outra coreografia está sendo desenhada com rapidez.

Bons conflitos são nutritivos, permitem que as pessoas cheguem a um acordo sem se sentirem lesadas ou exploradas. Maus conflitos servem apenas para troca de ofensas, são indignos e rebaixam as pessoas a um estado brutal.

Faça agora o que não teve coragem de fazer nos últimos meses. Há uma brecha aberta no tempo e no espaço que garante avanço na mesma medida em que você se atrever a ir além do temor e se orientar pelo atrevimento.



Nunca será fácil mudar de opinião, pois, parece que essa atitude significaria um ato de fragilidade. Porém, quando não se muda de opinião, os conceitos de outrora vão se transformando nos preconceitos da atualidade.

O atrevimento é necessário nesta parte do caminho, mas não se iluda com que os resultados desejados são garantidos por essa atitude. O atrevimento é aceitar os riscos e se aventurar a despeito desses. É a vida.



Raramente os conflitos levam as pessoas a se entenderem melhor. Porém, esse é o verdadeiro destino de qualquer conflito, que só a teimosia e a ignorância dos participantes evita. Agora o conflito melhora tudo.

Tome o dia para atividades que façam você se sentir melhor, mas entenda que não há necessidade de nada sofisticado. O bem-estar depende, agora, de coisas simples, de um ambiente higiênico e bem arrumado, de gentilezas.

Dentre os desejos pelos quais seu coração e corpo ardem, somente alguns poucos são saudáveis e promoveriam bem-estar quando realizados, não apenas para você em particular, mas também para as pessoas próximas.

Toda essa tensão que circula à solta nos relacionamentos mais próximos, encontra agora uma oportunidade de se resolver. Porém, tudo dependerá do grau de flexibilidade e de vontade de fazer concessões que você tiver.

Há coisas que precisam ser ditas, porque trarão clareza e determinarão um cenário mais consistente para todas as pessoas se sentirem novamente vinculadas umas às outras por laços de cooperação e amizade.

Contas claras não apenas conservam os bons laços de amizade, como também ajudam a manter as coisas numa perspectiva realista. Chegou a hora de você fazer essas contas claras, cobrando e pagando o que for devido.

Tome todas as iniciativas, faça tudo que estiver ao seu alcance, mas também se estique um pouco para realizar o que aparentemente não estiver ao seu alcance. Os limites serão os que você emocionalmente determinar.