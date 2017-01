Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta sexta-feira

Como vai ser seu dia

Aceite tudo, pois, assim você conseguirá experimentar alguns milagres que estão disponíveis e acontecendo ao seu redor, mas que só serão percebidos quando sua alma estiver receptiva o suficiente para isso.

Com alegria tudo fica mais fácil. Por isso, diante das questões complexas que se apresentarem hoje, ao menor sinal de desânimo, procure deixar tudo de lado e se divertir até ficar alegre e só então retome as atividades.

Tome um tempo para descansar e melhorar seu desempenho físico. Preste atenção aos alimentos que você ingere, talvez seja necessário fazer alguns ajustes em sua dieta, se adaptando melhor às condições climáticas.



A vida não há de se tornar uma experiência sofrida, pois, na prática é uma aventura. Nenhum ser humano chega ao mundo acompanhado de um manual de como usar a experiência de viver; precisa, sim, de espírito de aventura.

Há coisas que, se necessárias, não deveriam fazer você sentir humilhação ou nada parecido. Afinal, a necessidade é a mãe do destino, enquanto o ego ofendido é apenas o primo dos problemas que circulam por aí.



O espírito de fraternidade é uma realidade, não um ideal. Porém, é uma realidade à qual somente se chega através de ideais. Difícil entender? Em primeiro lugar você precisa querer chegar lá, precisa idealizar.

Culpar e sentir-se culpado, o que haveria de benéfico nessa dinâmica tão arraigada nos relacionamentos humanos? Se culpar alguém resolvesse, o mundo seria uma dimensão muito alegre e fácil, porém, nada é assim.

Será melhor para todos, inclusive para você também, que as regras sejam obedecidas. Esta parte do caminho não é um jogo que aceite apostas ou estratégias distorcidas, é um momento que requer franqueza e transparência.

Guardar segredo sobre seus planos pode até ser uma estratégia sábia, mas ao mesmo tempo você sabe que precisa de ajuda para realiza-los. Por isso, nesta parte do caminho você terá de abrir o jogo e buscar essa ajuda.

Receber ajuda será sempre muito bom, facilita muito. Porém, há coisas que sua alma precisa encarar sozinha, para testar o alcance de seu poder e força de vontade e, também, porque são de sua inteira responsabilidade.

Expresse seus sentimentos com honestidade e transparência, isso motivará as pessoas com que você se relaciona a fazer o mesmo. Porém, se elas não fizerem o mesmo, então você terá a chance de questionar esses relacionamentos.

Nada demora demais, entenda isso e sossegue, ou pelo menos contenha sua ansiedade. Nada demora demais, se você fizer a sua parte, permita que o universo, com seus mistérios, faça a parte dele também. Isso demora.