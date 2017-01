Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta terça-feira

Como vai ser seu dia

Ao compartilhar bons sentimentos, você deve tomar cuidado para fazê-lo com pessoas que realmente possam compreendê-los, pois, de outra maneira, você se arrisca a profanar algo que precisaria ser considerado sagrado.

De atrações e rejeições é feita a dinâmica dos relacionamentos sociais, pois isso, pelo menos, indica que há presenças se movimentando por aí e que essas são percebidas. Não haveria nada pior do que a indiferença.

Enxergar o futuro com esperança é um passo muito importante para se dedicar por inteiro à realização dessa visão. Porém, cuide sempre para não ficar somente por aí, a esperança é apenas o combustível para você andar.

Tudo parece promissor neste momento, todas as ideias se apresentam com perspectivas de ser realizadas com bastante facilidade. Porém, você sabe, uma coisa é a experiência subjetiva de pensar, outra a de realizar.

O perigo é atraente, seduz com perspectivas que não seriam conquistadas seguindo as vias da normalidade ou da adequação. O espírito de aventura se sente tentado a cair nas malhas dessa sedução, mas há dilemas.



As pessoas são entidades complexas, você é uma pessoa também, por isso, não se queixe tanto da incoerência alheia, pois, provavelmente você também parece ser incoerente às pessoas com que se relaciona. É assim.

Todas as grandes realizações se apresentam, em primeiro lugar, como potencialidades, sementes que podem muito bem passar despercebidas, já que pequenas e inofensivas. Porém, a alma, diante dessas, pressente o futuro.

Se não houvesse alguém predisposto a aceitar a sedução, essa nunca teria sucesso. Há um conluio que permite que alguém seduza outrem, é uma coreografia na qual uma pessoa mente um pouco e a outra finge que não percebe.

Arrume os lugares onde você passa a maior parte do tempo, um pouco mais de ordem e estética nesses lugares contribuirá para você se sentir bem e, assim, fazer com que as pessoas próximas também se sintam bem.

Procure prazer em tudo que estiver ao seu alcance, há muita coisa para você se regozijar sem ter de se movimentar por aí, em terreno desconhecido. Está tudo aí, só falta você abrir os olhos e se dedicar a perceber.

Sentir-se bem é algo que é bastante independente de pessoas, cenários ou de condições específicas. Sentir-se bem é algo que vem de dentro, é uma experiência que se irradia do coração ao mundo. Compartilhe seu bem-estar.

Algo que seja muito bom não pode ser construído do dia para a noite, requer tempo e empenho. Nesse sentido, os dilemas que atravancam suas decisões e impedem a precipitação hão de ser vistos como aliados da perfeição.