Confira a previsão do horóscopo de cada signo para esta terça-feira

Como vai ser seu dia

Nem seria possível você fazer um jogo completamente aberto, porque sua alma sequer consegue enxergar o tabuleiro completo. Por isso, algumas atitudes precisam ser tomadas sem saber ao certo o lugar que essas ocupariam.

É bastante comum que a prática fique distante das promessas que as pessoas fazem. É comum, mas não saudável, especialmente quando se chega ao momento em que você conta com essa ajuda que, na prática, não virá.

O entusiasmo, apesar de ser uma virtude, em alguns momentos estende um véu que impede enxergar como as coisas são de verdade, fazendo parecer que seja possível realizar o que, de fato, seria impossível. Considere isso.



Amplie seu repertório de opiniões, evita repetir-se. Há um mundo muito amplo de possibilidades, afinal, a verdade é como um diamante lapidado, cada pessoa enxerga apenas uma faceta, mas poucas consideram o diamante.

Em nome de maior esclarecimento, sua alma se tornou responsável por dizer algumas verdades, o que é uma tarefa bastante delicada, porque dependerá do teor das palavras que você usar o rumo que tudo irá tomar. Delicado.



Há um grau de incerteza nos relacionamentos humanos que você precisa considerar com tranquilidade, porque, mesmo que provoque distúrbios e contratempos, indica que as pessoas continuam livres para mudar de rumo.

Assuma as tarefas que normalmente você deixaria na mão de terceiros, porque, se quiser mesmo que algo seja bem feito, nesta parte do caminho você terá de se responsabilizar por essas tarefas. Não há outra saída.

Suas estratégias tendem a ficar evidentes, por isso, procure fazer seu jogo de forma fulminante, sem dar tempo a ninguém se preparar para os resultados. Não espere, porém, que tudo dê certo, o tabuleiro é complexo.

Preservar o estado de conflito é muito fácil, é só dar importância à nota dissonante que sempre estará por aí, feita uma pessoa com suas próprias opiniões tentando rebater o que todo o resto já concordou.

Há momentos, como o atual, em que não é suficiente fazer pouco, é preciso se movimentar com força e vigor na direção dos objetivos almejados. Este é um desses momentos, por isso, não poupe sua energia, avance.

As ideias não são propriedade de ninguém, num futuro nada distante, o direito autoral se tornará obsoleto, porque se conhecerá a verdade, todas as mentes humanas estão em comunhão e as ideias circulam livremente por elas.

Quando o que você espera não acontece por si só, chega a hora de você tomar a iniciativa e fazer acontecer. O que seria da vida se você só esperasse tudo acontecer? Utilize seus instrumentos, faça acontecer.