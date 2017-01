Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este domingo

Como vai ser seu dia

Nada há de ser considerado demais por sua alma, as coisas estão acontecendo assim, aos borbotões. O que sua alma precisa fazer, isso sim, é orientar seus pensamentos para objetivos dignos e elevados. Faça isso.

A vida não é um jogo, mas uma brincadeira. Por isso, não leve muito a sério as apostas que você fizer nos acontecimentos ou em determinadas pessoas, mas procure sempre brincar com facilidades e adversidades.

Pensar uma coisa, desejar outra e fazer uma terceira diferente, isso não apenas é um desalinhamento severo como também o terreno fértil onde germina a desonestidade. Esse é um caminho perigoso e fácil de trilhar.



Evite depender de respostas positivas para continuar em frente com seus planos. Nesta parte do caminho, pense você em tudo que você já recebeu da vida e se dedique a retribuir com amor e alegria ao mundo e às pessoas.

Pratique a responsabilidade que você cobra das pessoas com que se relaciona sem, no entanto, usar todo seu tempo para cumprir tarefas, pois, neste momento você também precisa atender às necessidades de seu corpo físico.



Torcer para que alguém não consiga fazer algo, essa não seria uma atitude digna de sua parte. Porém, você sabe, no íntimo a moralidade dessa afirmação é mandada ao inferno por esses sentimentos arraigados no ventre.

Agir de forma coerente com suas propostas facilitará bastante a vida de todo mundo. Porém, quando a coerência levar você a cometer erros, prefira ser incoerente, fazendo ajustes, mas desempenhando suas funções com mestria.

A ansiedade é fiel companheira do caminho, está sempre por aí, à espreita, mas é má conselheira. Por isso, quando ela surgir com seu discurso insidioso, você pode até ouvi-la, mas não se deixe orientar por ela.

Para acelerar as mudanças que estão em curso, em algum momento você terá de questionar seriamente o sistema de valores que serviu até aqui para você julgar o mundo e as pessoas. Isso vai esclarecer muita coisa.

A força de suas críticas crescerá na mesma medida em que você demonstrar com seu exemplo como é que as coisas devem ser feitas. Críticas que não forem acompanhadas de exemplo acabarão se voltando contra você.

A desconfiança reina absoluta na dinâmica dos relacionamentos humanos, porém, assim andam as coisas, todas de ponta-cabeça. Procure tomar a iniciativa de perdoar as ofensas que contra você foram feitas, facilite.



Sempre haverá motivo de queixas e lamúrias, mas gastar tempo e recursos emocionais nelas seria, como sempre também, perda inútil de energia. Procure não se deter demais nessa condição, procure seguir em frente.