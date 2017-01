Confira a previsão do horóscopo de cada signo para este sábado

Como vai ser seu dia

Mesmo no meio de situações complicadas e, talvez, principalmente através dessas, é possível experimentar condições abençoadas, sentir que há uma proteção disponível o tempo inteiro, acompanhando todos seus movimentos.

Há toda uma onda social circulando e regendo os relacionamentos, uma onda que torna mais fácil ver o que funciona mal do que aquilo que está funcionando às mil maravilhas. Procure sair dessa onda, não se contamine.

A integridade não é fácil de ser sustentada, pois, o mundo não aceita de bom grado as pessoas que preservam seus princípios diante das adversidades. O mundo promove a fraqueza de caráter, não seja você alguém do mundo.



Deixando de lado as expectativas, sejam essas positivas ou negativas, oriente seus passos pela necessidade e aja de acordo. Você verá que isso facilitará tudo e que, no fim, os resultados serão bastante satisfatórios.

O maior adversário das mudanças que se operam e que são, a esta altura, inevitáveis, é seu comportamento de apego a como as coisas sempre foram. Preservar o conhecido por temor do desconhecido não seria uma boa opção.



Nesta parte do caminho seria interessante que você abandonasse temporariamente sua necessidade de estar no controle de tudo. Perder o controle não significa necessariamente que algo errado esteja acontecendo.

Coisas que as pessoas dizem por aí, com pose de conhecedoras da verdade alheia, na prática não passam de fofocas e você precisa se distanciar o quanto possível dessa dinâmica, porque nada acrescenta e muito tira.

Talvez você não receba a ajuda que esperava, mas cuide para que isso não se transforme em pensamentos sofridos que estimulem sua alma a se sentir vítima dos acontecimentos e das pessoas. Nada disso é assim.

Discórdias podem ser resolvidas com bastante facilidade e rapidez, mas alguém precisa tomar a iniciativa nesse sentido. Dessa vez a alma escolhida para isso é a sua, procure não recusar esse papel necessário.

Enfrente os acontecimentos com coragem, mas entenda, isso não significa que você deva deixar de sentir medo. O medo está arraigado em cada uma das células do seu corpo; sinta-o, mas não se deixe intimidar por ele.

Além de você se dedicar a expressar seus sentimentos verdadeiros, acompanhe essa atitude com a receptividade, se dedicando a ouvir com atenção ao que as pessoas próximas têm a dizer para você. Relacionamento.



Há toda uma lógica nos acontecimentos, com perspectivas e oportunidades, todo um bom senso envolvido. Porém, há também sua intuição, que não se limita à lógica dos acontecimentos, enxerga através dela.