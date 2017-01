Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRGS aprova alterações no calendário acadêmico

Calendário da UFRGS

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou na tarde desta quarta-feira a alteração dos calendários acadêmicos referentes ao segundo semestre de 2016 e ao ano de 2017. As modificações têm o objetivo de repor as atividades de ensino interrompidas no semestre 2016/2 em virtude dos movimentos de ocupação de alguns prédios da Universidade.

A ação vai possibilitar condições adequadas para completar a carga horária das disciplinas, sem prejuízo da qualidade do ensino e com o menor impacto possível nos semestres seguintes.

Retomadas no dia 2 de janeiro de 2017, as atividades referentes ao semestre 2016/2 serão finalizadas em 3 de março. Em razão da realização do Concurso Vestibular 2017, os dias entre 7 e 11 de janeiro são considerados não-letivos.

O primeiro período letivo de 2017 se inicia em 27 de março e termina em 5 de agosto. Já o segundo período de 2017 tem início no dia 28 de agosto e término em 27 de janeiro de 2018.

Na próxima segunda-feira, será divulgado o calendário específico para as matrículas de 2017/1 no site da Pró-reitoria de Graduação. O período previsto para matrícula dos calouros classificados no Concurso Vestibular 2017 e no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2017/1 não foi alterado.

Também não há mudanças no calendário escolar do Colégio de Aplicação ou nas datas diferenciadas de atividades e colação de grau dos cursos de Medicina e Medicina Veterinária.

Os calendários completos serão publicados no site da UFRGS amanhã, assim como a emissão de comprovantes de matrículas, que dependia da homologação do novo calendário.

