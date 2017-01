Das ruas de Detroit para o Brasil

Lançamento

Atualizado, o visual remete a identidade da marca com novos para-choque, grade e faróis que avançam nos paralamas Foto: Gilberto Leal

Detroit (EUA)

O tempo nublado, a neve ao longo da estrada e a temperatura de -12º com sensação térmica de -20º criaram um ambiente único no test-drive do Chevrolet Tracker (Trax nos Estados Unidos) 2017. Depois da apresentação do utilitário esportivo para a imprensa brasileira no Renaissance Center, foi a vez de percorrer cerca de 150 quilômetros pela região de Detroit até o Walter and Mary Burke Parque e retorno à Motor City, como é conhecida a cidade que cresceu com a indústria automotiva. Fabricada no México, a versão avaliada é semelhante a que será vendida no Brasil, mas com características próprias para o mercado norte-americano como o motor apenas a gasolina, regulagem da suspensão e detalhes internos. O Tracker chega para acirrar a concorrência com o Honda HR-V, o Jeep Renegade e o Hyundai Creta, que na versão top custam mais, mas contam com controles de estabilidade e tração. No Brasil, o mexicano Tracker terá duas versões: a LT que custa R$ 79.990 e a LTZ, de R$89.990 que, com a inclusão de airbags laterais e de cortina passa para R$ 92.990.

O test-drive de cerca de 150 quilômetros ocorreu sob tempo fechado, baixa temperatura e trechos com neve

O Tracker agrada quem gosta de dirigir. Com condutor e dois acompanhantes, sobrou potência para o propulsor 1.4 turbo a gasolina que, na versão brasileira é o mesmo do Cruze, o 1.4 turbo flex. O câmbio automático de seis velocidades e a tração 4x4 distribuem bem os 150 cv em quaisquer condições. Nas ruas de Detroit, o utilitário esportivo Chevrolet rodou tranquilo com potência de sobra dentro dos limites de velocidade. Como no Cruze, o propulsor mostra disposição e força numa ampla faixa de giros, o quer facilita rodar na cidade. O nível de ruído interno é mínimo mesmo com o vento forte e o aumento da velocidade na estrada. Os freios ABS contam com EBD.



Iluminação diurna e lanternas traseiras em LED, ampla área envidraçada, rack no teto e aerotólio sobre a tampa

No trânsito urbano o funcionamento do Start/Stop passa praticamente desapercebido nas paradas nos sinais. Basta tirar o pé do freio para a retomada do motor. A direção elétrica com assistência progressiva facilita a condução, leve na cidade, aumenta fica mais firme acompanhando o aumento da velocidade. A ótima suspensão também é firme sem comprometer o conforto tanto na cidade quando na estrada. No modelo brasileiro, foi adaptada às condições do país com novos amortecedores, molas e ajustes.

Interior com bom espaço, conforto, sofisticação e acabamento em couro e tecido na versão top LTZ

O interior da a sensação que cresceu em relação ao modelo anterior pelo posicionamento do painel, o posicionamento dos comandos e o aumento da área envidraçada. O acabamento, a sofisticação e o conforto interno remetem ao Cruze com destaque para os bancos revestidos em couro e tecido e o uso de novos tecidos no painel. O espaço interno é bom na frente e acomoda bem dois adultos no banco traseiro,que é rebatível. O quadro de instrumentos, também novo, é bem completo e tem perfeita visualização. A central multimidia MyLink tem conectividade com os sistemas Android Auto e Apple Car Play. Para completar, o OnStar, além do contato com a central, por meio de app baixado no smartphone permite acompanhar o funcionamento de diversos componentes do veículo. Os 360 litros do porta-malas aumentam para 735 com o banco traseiro rebaixado.A versão top LTZ traz de série o teto solar com acionamento elétrico.

Versões e preços

Tracker LT - R$ 79.990

Volante multifuncional, coluna da direção com ajuste de altura e profundidade,bancos em tecido, o do condutor com regulagem de altura, ar-condicionado,computador de bordo, controle eletrônico de velocidade, retrovisores, vidros e travas das portas com comandos elétricos, Stop/Start, central multimidia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, e OnStar Exclusive (Concierge, Segurança, Emergência, App, Diagnóstico, Navegação). Também sistema Isofix, iluminação diurna, faróis auxiliares de neblina, rodas de alumínio de 16 polegadas e reck no teto, entre outros.

Tracker LTZ - R$ 89.900

Acrescenta banco do motorista com ajuste elétrico lombar e o do acompanhante rebatível, MyLink com câmera de ré, alerta de movimentação traseira, sensor de estacionamento, computador de bordo com opção de mostrador digital da velocidade, retrovisores laterais com aquecimento e alerta de ponto cego. Emergência, Também faróis e lanternas com LED, teto-solar elétrico, sensor de presença, rodas de alumínio de 18 polegadas, entre outros.

Parte do percurso percorrido estava comprometido pela neve nas ruas, estradas e estacionamento

Viagem a convite de General Motors do Brasil