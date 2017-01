Domingo terá predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul

Vai dar praia

Quem planeja aproveitar o domingo para fazer atividades ao ar livre ou ir para a beira da praia pode comemorar: o dia será de tempo estável, com predomínio de sol na maior parte do Rio Grande do Sul.

Devido à condição de tempo aberto, as temperaturas da manhã e da tarde aumentam em relação ao sábado, conforme a Somar Meteorologia. A temperatura deve variar entre os 18°C e os 33°C no Rio Grande do Sul. Pode chover apenas no final do dia, nas cidades do Norte e do Nordeste, por causa das fortes rajadas de vento.



Na segunda-feira, as áreas de baixa pressão ganham força e deixam o tempo instável em boa parte do Estado, com chances de pancadas isoladas no decorrer do dia. No fim da tarde e durante a noite, a chuva deve aumentar de intensidade na fronteira com o Uruguai, mas não há risco de temporais. Devido à nebulosidade, as temperaturas da tarde caem gradativamente, e o calor é menos intenso. A temperatura deve seguir entre os 19°C e os 33°C nas cidades gaúchas.

A terça-feira ainda é de tempo instável no Rio Grande do Sul, com chuva a qualquer momento do dia. Essas precipitações serão bastante volumosas e se concentrarão entre o Norte e o Oeste, onde podem ocorrer trovoadas e até queda de granizo.



