Estado terá pancadas de chuva e tempo nublado nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, o tempo permanece nublado em todo o Rio Grande do Sul e há previsão para pancadas de chuva. A frente fria que passou pelo Estado se afasta em direção ao Sudeste. A chuva deve dar trégua apenas nesta quinta-feira, quando o sol volta a aparecer em boa parte do Estado, uma boa notícia para os veranistas do litoral gaúcho.



Um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai é responsável pela permanência da instabilidade, principalmente, que fica sobre o noroeste do Estado, onde a sensação de abafamento deve ser forte. Na cidade de Ijuí, a máxima será de 31ºC.

Nas demais regiões, a chuva ocorre em forma de pancadas, mas não com a mesma intensidade do que nos últimos dias. No Litoral Norte e na Serra o volume significativo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia Inmet), nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em São Gabriel (71.4mm), em Santiago (60.8mm), Caçapava do Sul (56.4mm) e Santa Maria (53.4mm).

Ainda nesta quarta-feira, no Sul, o tempo volta a ficar firme devido a um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens de chuva. A temperatura no local deve ter uma leve queda. Em Pelotas, a temperatura chega a 26ºC.

Em Porto Alegre, a máxima deve ser de 26ºC nesta quarta-feira. No Chuí, os termômetros devem marcar 27º C. Em Capão da Canoa, a máxima será de 29ºC. São Borja deve ter temperaturas de até 29ºC.

Na quinta-feira, o tempo abre em boa parte do Rio Grande do Sul devido ao avanço do sistema de alta pressão atmosférica. O Litoral Norte terá chuva fraca no final da tarde, mas o dia será a proveitoso. As temperaturas devem ficar ainda mais elevadas, ou seja, prepare-se para o sol e o calor.

