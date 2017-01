Falta de água afeta 30 bairros de Gravataí

Consequência do temporal

Cerca de 30 bairros estão sem água, na manhã desta sexta-feira (6), no município de Gravataí, na região Metropolitana. A previsão da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) é de que o serviço seja normalizado ao meio dia. O desabastecimento ainda é resultado dos transtornos provocados pelo temporal que atingiu o Estado na última quarta-feira. As informações são da Rádio Gaúcha.



Conforme informações da companhia, a falha no abastecimento ocorre em decorrência da mudança de pressão na rede, que impossibilita que a água chegue a todos os locais. Quanto a coloração escura da água, observada por clientes em pontos que tiveram o serviço normalizado ontem, a Corsan afirma que a mudança aconteceu em função da mudança de pressão, que acaba por arrastar componentes que são utilizados no tratamento da água e estavam presos nas paredes dos canos.

Consumidores do município de Gravataí sofrem com a falta de água desde a última terça-feira. Em um primeiro momento, a Corsan atribuiu o distúrbio ao alto consumo de água aliado a problemas numa estação de tratamento e rompimento de rede. Já na quarta-feira, a falta de energia elétrica nas estações de bombeamento ocasionou o desabastecimento, segundo a companhia.