Fim de semana deverá ser de calor e chuva no Rio Grande do Sul

Sensação de abafamento

A previsão para o fim de semana é de chuva em todo o Estado. No sábado, as precipitações mais fortes deverão ocorrer no Extremo Sul. No domingo, poderá chover de forma mais intensa na Região Metropolitana, no Litoral Norte, na Serra e no Sudoeste.

Leia mais:

Enchente deixa famílias ilhadas e interdita rodovia em Rolante

"90% do gado foi levado pelo rio", estima coordenador da Defesa Civil de Rolante

Moradores de Rolante e municípios da Região Metropolitana estão sem luz devido aos temporais

– É preciso cuidar os transtornos que podem ocorrer. Se algum barranco encharcou (nos temporais dos últimos dias), pode haver deslizamento de terra – alerta a meteorologista da Somar Graziela Gonçalves.

De acordo com a Somar Meteorologia, devido ao tempo abafado, não se descarta a possibilidade de temporais isolados. Para quem estiver no Litoral Norte, a temperatura pode chegar a 29°C no sábado e no domingo. Na Capital, nos dois dias, a máxima deverá ser de 31°C.

– Para quem estiver em Porto Alegre, o sábado ainda será um dia aproveitável para quem quiser curtir ao ar livre. Já o domingo deverá ser chuvoso – informa Graziela.

Confira a previsão do tempo para o fim de semana:

SÁBADO

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 33ºC

Santa Maria: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.

Santa Rosa: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 32ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 31ºC.

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 29ºC.

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 32ºC.

Bagé: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC.

DOMINGO

Capital: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

Pelotas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 31ºC.

Caxias do Sul: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Santa Maria: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Santa Rosa: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 22ºC e máxima de 30ºC.

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Uruguaiana: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Torres: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 24ºC e máxima de 29ºC.

Rio Grande: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 28ºC.

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 25ºC e máxima de 29ºC.

Passo Fundo: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 21ºC e máxima de 31ºC.

Bagé: chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.