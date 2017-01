Fim de semana será chuvoso na maior parte do RS

Previsão do tempo

O fim de semana chegou, mas o tempo bom, não. O sábado ainda será chuvoso na maior parte do Rio Grande do Sul, especialmente nos municípios da Fronteira Oeste, onde estão previstos os maiores acumulados. Entretanto, a precipitação não será tão intensa como nos últimos dias. São esperados cerca de 20mm, e há a possibilidade de ocorrência e raios e trovoadas.

Em Porto Alegre e no Litoral Norte, a chuva deve chegar entre a tarde e a noite na forma da tradicional "pancada de verão". No restante do dia, o clima segue nublado. O mau tempo no Estado ocorre em razão de um corredor de umidade que se desloca da Amazônia e da atuação de um sistema de baixa pressão, segundo a Somar Meteorologia.



Neste sábado, mesmo com a instabilidade, as máximas seguem altas. Porém, faz menos calor do que nos últimos dias. Em Porto Alegre, Campo Bom, Iraí, Jaguarão e Teutônia, as máximas atingem os 31ºC.

O domingo também não guarda boas notícias para quem pretende aproveitá-lo ao ar livre. A intensidade da chuva aumenta em todo o Estado, principalmente nas cidades da Faixa Norte. Nesta região, existe a possibilidade de transtorno devido aos temporais, especialmente na Fronteira Oeste, com risco de alagamentos.

No Litoral Sul e na Campanha, a chuva será de menor intensidade. A tarde de domingo será abafado, com temperaturas em elevação em relação ao sábado.