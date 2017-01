Ganhador da Mega Sena que apostou no RS ainda não retirou prêmio 

Novo milionário

Ao que parece, o novo milionário do Rio Grande do Sul não está com muita pressa para ter o prêmio em mãos. De acordo com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, o dono da aposta de Fazenda Vilanova, uma das seis vencedoras da Mega Sena da Virada 2016, ainda não sacou os R$ 36.824.758,22.

Já em Mato Grosso do Sul, os ganhadores não perderam tempo. Oito dos 10 apostadores de um bolão na cidade de Campo Grande retiraram sua fatia do prêmio já no primeiro dia útil do ano. Cada um ficou com o valor de R$ 3,6 milhões.

Além de Fazenda Vilanova e Campo Grande, o prêmio total de R$ 220,9 milhões do concurso foi dividido entre ganhadores de Salvador (BA), Fortaleza (CE), Trizidela do Vale (MA) e Belo Horizonte (MG). Os vencedores têm até 90 dias, a partir da data do sorteio, para retirar o dinheiro.



A Caixa Econômica Federal deve atualizar a situação da retirada dos prêmios no fim da tarde desta terça-feira.

