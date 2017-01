Governo Federal promete retomar neste mês parte dos serviços nos cânions da Serra

Meio ambiente

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICM-Bio), ligado ao Ministério do Meio Ambiente, promete retomar até o fim de janeiro parte dos serviços de apoio dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral. As áreas reúnem dois dos cânions mais conhecidos da região, o Itaimbezinho e o Fortaleza.

O ICM-Bio arrecada os valores dos ingressos dos visitantes e fica responsável por serviços de apoio, como limpeza, vigilância, estacionamento e manutenção de trilhas. Em outubro, no entanto, os contratos com as empresas que prestavam os serviços não foram renovados por falta de recursos, segundo o presidente da Associação dos Empreendedores Turísticos de Cambará do Sul (Aeturcs), Paulo Ferretti. A visitação só permaneceu aberta devido à mobilização de voluntários, tanto em Cambará do Sul quanto nos municípios catarinenses vizinhos aos cânions.

Em nota, o ICM-Bio disse que o contrato de limpeza dos parques está em fase de assinatura e vai entrar em vigor até o fim do mês. O contrato de vigilância, segundo o instituto, está em vigor até o dia 1º de abril e será renovado neste ano. Já para a retomada dos outros serviços de apoio operacional, como motoristas e atendimento nas secretarias, ainda é necessário abrir uma licitação.

Juntos, os dois parques recebem mais de 200 mil visitantes por ano.

