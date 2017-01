Imposto de Renda 2017 deverá ser declarado entre 2 de março e 28 de abril

IRPF

A Receita Federal divulgou nesta sexta-feira o prazo de entrega do Imposto de Renda 2017. O contribuinte terá do dia 2 de março a 28 de abril para informar os ganhos referentes a 2016.

Diferente dos anos anteriores, governo antecipou o anúncio do cronograma do Imposto de Renda para janeiro, em vez de fevereiro, por meio de instrução normativa publicada no "Diário Oficial da União".



No dia 20 de janeiro, a Receita vai disponibilizar para download os programas relativos ao carnê leão e a ganho de capital, segundo o comunicado. No dia 23 de fevereiro, será a vez do Programa Gerador da Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física 2017 (DIRPF 2017).

Quem enviar a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, também pode receber mais cedo as restituições do Imposto de Renda – caso tenha direito a ela. Idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos ou mentais têm prioridade. Os valores normalmente começam a ser pagos em junho de cada ano pelo governo e seguem até dezembro, geralmente em sete lotes.