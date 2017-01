Jeep Compass Longitude Trailhawk na terra dos cataventos   

Test-drive

As belas paisagens, a gastronomia farta e as possibilidades de compras vantajosas na fronteira compensaram enfrentar estradas nem sempre em boas condições, o intenso movimento de caminhões e motoristas que ignoram as normas básicas de segurança. De Porto Alegre ao Chuí, na divisa com o Uruguai, foram 560 quilômetros percorridos em cerca de seis horas com um Jeep Compass. Até Pelotas, as obras paradas da BR/116 com trechos de pista simples, apenas em condições razoáveis, e intenso movimento de caminhões exigem atenção permanente. As respostas rápidas do motor diesel, a posição elevada de conduzir e o conforto de um automóvel ajudaram vencer a distância.

Visual robusto que remete a Grand Cherokee com a assinatura em LEDs e iluminação diurna no para-choque Foto: PRISCILA NUNES/ESPECIAL

O melhor trecho foi na BR/471. O pavimento melhorou e o movimento diminuiu. O por do sol, a revoada de pássaros e os banhados nos 15 quilômetros da Estação Ecológica do Taím compensaram a velocidade limitada a 60 km/h, monitorada por diversos pardais (radares controladores de velocidade) para proteger a movimentação dos animais. Na chegada em Santa Vitória do Palmar, quilômetros e quilômetros com aerogeradores dos gigantescos parques eólicos. O Jeep Compass Longitude Trailhawk 2.0 Diesel 4x4 utilizado na viagem tem preço sugerido de R$ 151.990

De Porto Alegre até a fronteira do Brasil com o Uruguai foram 560 km com consumo m´médio de 12,8 km/l de combustível Foto: PRISCILA NUNES/ESPECIAL

O Compass rodou tranquilo com condutor e acompanhante. Da Zona Sul de Porto Alegre ao Chuí foram 560 km com consumo médio de 12,8km/l de diesel S10 e ainda uma autonomia em torno de 150 km. Ao todo foram percorridos quase 1.300 km com o conforto de um sofisticado carro de passeio. O volante multifuncional, , ar-condicionado digital automático de duas zonas e o sistema multimídia com tela de 8,4 polegadas sensível ao toque e navegação por GPS ajudaram.

O câmbio automático de nove velocidades e a transmissão 4x4 distribuem bem os 170 cv de potência do 2.0 MultiJet diesel Foto: PRISCILA NUNES/ESPECIAL

O câmbio automático de nove velocidades distribui bem os 170 cv e a força (torque) de 35,7 kgfm 2.0 MultiJet II diesel. O motor é silencioso e a troca de marchas pelas aletas atrás do volante agilizaram as arrancadas ou retomadas de velocidade e ultrapassagens em trechos críticos da BR/116.

Sofisticado interior com acabamento, conforto e segurança semelhantes aos de um luxuoso automóvel familitar de passeio Foto: Jeep,DV

A direção elétrica progressiva garantiu o perfeito domínio do veículo.Nas retas infinitas da BR/471, foi só acionar o controle eletrônico de velocidade para curtir um bom som, admirar a paisagem e conversar com colega, a jornalista e editora multimídia Priscila Nunes. A suspensão firme, as rodas com aro de 17 polegadas e os pneus 225/60 tipo todo terreno não comprometeram o conforto no pavimento perfeito mas vibraram no piso irregular e na terra batida.O sistema multilink na traseira ajudou a boa estabilidade e a vencer curvas com reduzida inclinação da carroceria.

O limite da brasileira Chui com a uruguaia Barra del Chuy é marcado pelo Arrio Chui Foto: PRISCILA NUNES/ESPECIAL

Uma avenida divide a fronteira seca entre o Brasil e o Uruguai. Do lado de lá, as freeshops com produtos sem impostos, apesar do dólar valorizado, fascinam os brasileiros. Principalmente pelos preços de bebidas, perfumes e brinquedos. Os diversos hotéis, restaurantes e lancherias têm custo razoável Os diversos hotéis, restaurantes e lancherias tem preços razoáveis e não dá para recusar uma parrillada acompanhada por um bom vinho ou cerveja uruguaia.

Parques eólicos de Chui e Santa Vitória do Palmar geram energia para abastecer uma cidade de 400 mil habitantes Foto: PRISCILA NUNES/ESPECIAL

O Arroio Chui separa a brasileira Barra do Chuí da uruguaia Barra del Chuy. O retorno no começo da tarde foi tranquilo até Quinta, no acesso para Rio Grande. O intenso movimento de caminhões com destino ou origem do superporto continuou no entorno de Pelotas. As longas filas de caminhões dificultaram as ultrapassagens e aumentaram o risco de acidentes por manobras arriscadas de alguns motoristas. O Compass e a Priscila foram perfeitos companheiros de viagem. O jipe repetiu o comportamento do irmão menor, o Renegade, em roteiro semelhante feita em 2015, com a vantagem do maior espaço combinando a robustez de um utilitário esportivo e o conforto de um automóvel. Também ficou próximo do desempenho da Fiat Touro com que fomos até Montevidéu. É claro, com um consumo maior de combustível pelo seu tamanho e o peso superior a 1.800 quilos.

Conforto, segurança, desempenho e facilidade de condução e excelente ar condicionado garantem uma viagem tranquila Foto: GILBERTO LEAL

Para a Priscila que dividiu comigo a condução do Compass foi uma mistura de confiança e segurança na estrada e aprovado logo no início. ¿É um carro amplo,superconfortável que cabe toda a família, ou vários amigos. O piloto automático deixa a viagem ainda mais leve, pois não há mudança de marchas. O ar-condicionado deixa o carro parecendo o Polo Norte. Os bancos são espaçosos e, para quem está de carona, é ótimo para cochilar no caminho.