Jovens brasileiros têm até 30 de junho para fazer alistamento militar 

Alistamento obrigatório

Os jovens brasileiros do sexo masculino nascidos em 1999 já podem fazer o alistamento militar. Eles devem se apresentar à Junta de Serviço Militar (JSM) mais próxima de sua residência até 30 de junho com certidão de nascimento ou equivalente (carteiras de identidade, de motorista ou de trabalho), duas fotos 3x4 recentes e comprovante de residência. Caso more no exterior, o cidadão deverá procurar os Consulados ou Embaixadas do Brasil.

Após o alistamento, o jovem será informado sobre a data em que deverá retornar à JSM para tomar conhecimento quanto à apresentação na seleção geral ou à dispensa do Serviço Militar.

No Rio Grande do Sul, o alistamento pode ser feito online, assim como em outras 19 localidades: Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Sul, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Amapá, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal.

Conforme o coordenador da Seção de Serviço Militar do MD, coronel André Buarque, a meta é que em 2018 todos os estados do Brasil possam contar com o serviço online.

O alistamento militar é obrigatório. Ao não realiza-lo, o cidadão ficará impedido de fazer passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino – inclusive universidades. Também está previsto o pagamento de multa, que varia de acordo com a quantidade de dias em que o candidato deixou de se alistar.

Anualmente, cerca de 1,8 milhão de cidadãos fazem o alistamento militar e 100 mil são incorporados às Forças Armadas.