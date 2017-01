Justiça federal suspende parcialmente prova de concurso público da EPTC

Decisão judicial

A Justiça Federal aceitou pedido do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul (CAU-RS), realizado com ação civil pública, e decidiu, por meio de liminar, suspender parcialmente o concurso público, de número 001/2016, aberto pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) ainda em 2016. A decisão foi tomada na última terça-feira.

O despacho da decisão, assinado pelo juiz federal substituto Bruno Brum Ribas, da 4ª Vara Federal de Porto Alegre, pede que seja reaberto o prazo de 30 dias para que os profissionais da arquitetura e urbanismo com especialização em Engenharia e Segurança do Trabalho com registro perante o CAU/RS possam também concorrer ao cargo de engenheiro de segurança do trabalho, e que arquitetos urbanistas possam disputar a vaga de engenheiro civil/arquiteto e urbanista, ambas previstas no certame.



O juiz também determina a intimação da EPTC para se manifestar sobre o pedido de liminar no prazo de 72 horas.



Para justificar a decisão, o magistrado afirma, no documento, que "o exercício dos cargos em referência comporta atribuições que se enquadram no desempenho de atividades técnicas atribuídas aos profissionais de arquitetura e urbanismo".



Em um primeiro momento, o concurso da EPTC, que prevê vagas para 24 cargos, estava recebendo inscrições entre os dias 7 de novembro e 8 de dezembro de 2016. Conforme o site do órgão, as inscrições haviam sido prorrogadas até o dia 2 de janeiro.



Procurada por ZH, a assessoria de comunicação da EPTC não soube informar se a empresa foi notificada sobre o caso e que um posicionamento deverá ser divulgado nesta quinta-feira.



*Zero Hora