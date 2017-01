Litoral deve ter domingo de calor e pancadas de chuva no fim da tarde

Semana quente

O domingo será mais um dia de temperatura elevada no Rio Grande do Sul. As máximas podem alcançar 34ºC em Porto Alegre, 31ºC em Caxias do Sul e 30ºC em Pelotas. À tarde, de acordo com a Somar Meteorologia, há chance de chuva no Oeste, com risco para temporais com grande volume de água e rajadas de vento.

Nas demais regiões, a previsão é de tempo firme e predomínio de sol. No Litoral, o tempo também deverá se manter aberto, com poucas nuvens. Em Torres, os termômetros devem chegar aos 30ºC. Pode ocorrer chuva passageira, típica de verão, no final da tarde.

Leia mais:

Depósitos clandestinos de lixo em praia do Litoral Norte geram queixas de veranistas

Entenda por que a faixa de areia está menor em praias do litoral do RS nesta temporada

Litoral Norte apresenta o primeiro ponto impróprio para banho no veraneio



Nesta segunda-feira, um ciclone extratropical que se forma entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e avança em direção à costa gaúcha deve provocar chuva em todo o Estado. Os volumes mais elevados estão previstos para as regiões oeste, central e sudeste e também para a fronteira com o território uruguaio. Nesses pontos, e em toda a faixa leste, podem ocorrer descargas elétricas e ventos mais fortes, de até 60 km/h. Nas regiões noroeste e central, pode haver queda de granizo. Persiste a sensação de abafamento em grande parte do Estado.

– A temperatura segue alta durante a semana. Deve ter um pequeno declínio amanhã, por conta do tempo mais fechado, com máximas de 27ºC e 28ºC no Sul – antecipa Juliana Resende, meteorologista da Somar.