Multa de R$ 700 mil fez Trensurb antecipar tabela horária de verão

Os usuários do Trensurb foram surpreendidos no mês passado com a antecipação em duas semanas da tabela horária da verão. Na ocasião, a empresa informou que a redução ocorria devido a uma diminuição de passageiros transportados. Porém, não havia dito que está sendo multada em R$ 100 mil por mês, desde maio, por ultrapassar a demanda de consumo de energia. Os valores chegaram a R$ 700 mil. As informações são da Rádio Gaúcha.

Dois motivos fazem a Trensurb estar gastando mais luz do o que normal. Um deles é a desativação da subestação de energia de tração de Sapucaia do Sul. O local foi destruído após incêndio em abril do ano passado.

A licitação já foi realizada. O contrato com a empresa vencedora, Tecnova Engenharia, foi assinado, em outubro, no valor de R$ 16,7 milhões (R$ 16.776.000). No entanto, uma das participantes na concorrência entrou com recurso judicial na 1ª Vara Federal de Porto Alegre. A empresa perdedora questiona a certificação de qualificação técnica apresentada pela vencedora. O contrato está suspenso até que haja decisão da justiça.

O segundo motivo é a dificuldade da Trensurb contar com todos os 15 novos trens. Hoje, apenas seis estão operando. Os trens novos demandam menos energia. Dessa forma, se eles estivessem operando, a Trensurb não teria ultrapassado o limite contratado. A adoção da tabela horária de verão diminuiu o consumo do metrô e fez com que não houvesse mais demanda extra de energia.

Os valores da tarifa excedente serão cobrados do Consórcio FrotaPoa, fornecedor dos novos trens. Os veículos estão recebendo novas peças após a identificação de um problema de infiltração de água nos rolamentos. A frota completa só estará disponível em maio.

