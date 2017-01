Novo Chevrolet Tracker, primeiro lançamento de 2017

Lançamento

Depois de 11 lançamentos em 2016 e atualização da sua gama de modelos, a General Motors promete novidades para manter a liderança do mercado brasileiro. O Chevrolet Tracker, produzido no México, será apresentado à imprensa brasileira neste domingo, em Detroit, nos Estados Unidos onde também ocorrerá o test-drive. A norte-americana deverá ter ainda de quatro a cinco lançamentos, novas séries especiais e um novo carro. A GM faz segredo quanto ao modelo, mas ao que tudo indica, poderá ser um utilitário esportivo compacto. Como jipinho deverá ser montado sobre a mesma plataforma do Onix/Prisma, embora a GM ainda não tenha definido o local de produção, uma das opções será a planta gaúcha de Gravataí, de onde saem o carro e o sedã mais vendidos do país.

O Tracker foi mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo. O utilitário esportivo foi reestilizado, mas o destaque está no conjunto propulsor. As principais mudanças visuais foram na grade, mais estreitas, faróis afilados e para-choque com entradas de ar maiores. O interior também foi aperfeiçoado. O utilitário esportivo será equipado com o motor 1.4 turbo de injeção direta de combustível de até 153 cv e 24,5 mkgf (força) e câmbio automático de seis velocidades. Os mesmos do Chevrolet Cruze. O Chevrolet Cruze 2017 terá três versões - LT, LTZ 1 e LTZ 2 - e preços de R$ 79.990 e R$ 92.990.