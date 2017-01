PF confirma emissão de passaportes no Praia de Belas Shopping

Porto Alegre

Foto: Marcelo Monteiro / Zero Hora / Zero Hora

Além do Praia de Belas, a emissão de passaportes em centros comerciais no Estado já é feita no Iguatemi, em Caxias do Sul

Além do Praia de Belas, a emissão de passaportes em centros comerciais no Estado já é feita no Iguatemi, em Caxias do Sul Foto: Marcelo Monteiro / Zero Hora / Zero Hora

A Polícia Federal (PF) e o Praia de Belas Shopping assinaram na tarde desta quinta-feira (19) o contrato para a instalação de um Posto de Expedição de Passaportes (PEP) no centro comercial, em Porto Alegre. A informação foi adiantada por Zero Hora, em notícia publicada na semana passada.

A previsão é de que a requisição de documentos possa ser realizada no shopping da Capital a partir de março. No ano passado, a Polícia Federal atendeu a mais de 127 mil requerentes de passaporte no Estado, 80 mil dos quais na Superintendência em Porto Alegre.

Leia mais:

Shopping da Capital poderá receber posto de emissão de passaportes

Após curto-circuito em bebedouro, PF só faz passaportes de urgência

Saiba como será a solicitação do visto para os EUA na Capital a partir de 2017

Localizado no segundo piso do shopping (lojas 2.021 e 2.022), o novo PEP terá área privativa de 128 metros quadrados. O objetivo da transferência do atendimento (atualmente realizado na sede da PF, na Rua Walter Spalding, 50) é garantir maior comodidade ao cidadão que solicita o documento de viagem.

Este será o segundo Posto de Expedição de Passaportes em um shopping no Rio Grande do Sul. O primeiro foi criado em 2016, no Shopping Center Iguatemi, em Caxias do Sul. A instalação dos postos de PEPs em shopping centers segue uma tendência nacional. Atualmente, 33 cidades de 14 Estados e do Distrito Federal já contam com postos instalados em shoppings centers.