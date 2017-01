Praias de Tramandaí têm problemas com abastecimento de água 

Verão

As praias Oásis, Jardim do Éden, Nova Tramandaí e Jardim Atlântico, na região sul de Tramandaí, enfrentam problemas com abastecimento de água. O motivo apontado pela Corsan é o excesso de consumidores - a movimentação superou a projeção feita pela companhia, em função da sobrelotação das residências.

Moradora de Nova Tramandaí, a professora aposentada Maria das Graças Marques Ramos, 68 anos, relata que o problema persiste desde o dia 29. Ela afirma que começa a ter água nas torneiras de casa de madrugada, com pouca pressão, e, pela manhã, o abastecimento é interrompido de novo.

Por isso, ela e o marido aguardam até as 2h para tomar banho e coletar água em garrafas. Ela conta que já ligou cerca de 10 vezes pedindo soluções.

A Corsan diz que detectou no início da tarde um nível mais baixo do que o sistema de bombeamento estava adaptado para funcionar, ocasionando uma interrupção, e que "deve estar sendo normalizado". Mas Maria das Garças relata que, em Nova Tramandaí, o abastecimento ainda não foi retomado.

A médio prazo, a companhia garante que vai aumentar a capacidade de tratamento em Tramandaí.

