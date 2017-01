Primeira semana do ano terá muita chuva no Rio Grande do Sul

Tempo instável

O primeiro dia do ano amanheceu nublado na maior parte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de chuva entre o final da tarde e o início da noite. A previsão é que ocorram pancadas rápidas e isoladas em quase todas as regiões, com acumulados de menos de 30mm.

Durante a tarde, as máximas devem passar dos 30°C, chegando aos 37°C em Encruzilhada do Sul e aos 33°C em Porto Alegre. No Litoral Norte, quem planeja aproveitar a praia deverá enfrentar um teste de paciência: a previsão é que ocorram pancadas rápidas de chuva durante todo o dia, alternando com períodos de nebulosidade. A máxima nas praias da região não passará dos 29°C.

No Litoral Sul, os veranistas poderão aproveitar as praias por mais tempo: a chuva deve começar apenas no final da tarde, assim como na maior parte do Estado. Pancadas mais fortes deverão ocorrer no Noroeste, mas não há risco de temporais.



Na segunda-feira, uma nova área de instabilidade vinda do Uruguai chegará ao Rio Grande do Sul, causando mais pancadas de chuva. Apesar da precipitação ocorrer na maior parte dos municípios, a sensação de abafamento não diminuirá, com máximas acima dos 30°C e mínimas superiores aos 18°C. Há risco de temporais nas cidades da Metade Sul.

O tempo seguirá instável na terça-feira, com muita nebulosidade e chuva no fim do dia em quase todo o Estado. Há risco de temporais nos municípios da fronteira com o Uruguai. A temperatura sobe um pouco, e deve variar entre 18° e 34°C.

Para a quarta-feira, a previsão é de chuvas mais volumosas em grande parte do Rio Grande do Sul, principalmente na Metade Sul. A meteorologista Maria Clara Sassaki, da Somar Meteorologia, explica que isso ocorrerá porque há um bloqueio da instabilidade no Estado, que impede o avanço da chuva para o resto do país, a deixando concentrada no céu gaúcho. A temperatura ficará em torno dos 18°C aos 30°C.

Seguirá chovendo em quase todo o Estado na quinta-feira. Com isso, a temperatura permanecerá estável, entre 18°C e 30°C.

Na sexta-feira, ainda haverá chuva no Rio Grande do Sul, mas apenas na Metade Norte. No entanto, as precipitações serão mais fracas do que na quinta-feira. A temperatura seguirá estável.

No próximo final de semana, pode chover apenas no Litoral Norte. No resto do Estado, a previsão é de tempo firme. Com isso, a temperatura sobe um pouco, podendo passar dos 30°C.

