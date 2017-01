Quarta-feira deve ser de sol e calor em boa parte do Rio Grande do Sul

Sensação de abafamento

O tempo deve ficar firme em boa parte do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. No entanto, áreas de instabilidade podem provocar chuva rápida em alguns pontos da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana, incluindo a Capital. O tempo continua abafado no Estado.

Leia mais

Veja 10 dicas para poupar na compra do material escolar

Jovens começam pelo litoral gaúcho plano de viajar de Kombi ao Alasca

Nem todo cão sabe nadar: saiba quais são os cuidados com os animais na piscina



A temperatura, segundo a Somar Meteorologia, segue elevada em grande parte do RS. A máxima do Estado deve ser registrada no Oeste: 37°C.

Em Porto Alegre, podem ocorrer precipitações isoladas à noite. Os termômetros devem registrar entre 22°C e 29°C. Na quarta-feira, a mínima foi de 20°C e a máxima chegou a 30°C.

No Litoral Norte, as pancadas de chuva devem ser fracas. Em Torres, a temperatura pode variar entre 24ºC e 30ºC. Já No Litoral Sul, o sol predomina. Em Rio Grande, os termômetros podem registrar de 22ºC a 28ºC.

– O tempo fica firme em todo o Estado a partir de quinta-feira. O tempo seco deve persistir até o final de semana – afirma a meteorologista da Somar Nadiara Pereira.

Confira a previsão para algumas cidades nesta quarta-feira

Capital: tempo instável, com chuva isolada. Mínima de 22ºC e máxima de 29ºC

Pelotas: tempo firme e ensolarado. Mínima de 21ºC e máxima de 29ºC

Caxias do Sul: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 20ºC e máxima de 30ºC

Santa Maria: tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 20ºC e máxima de 34ºC

Santa Rosa: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 34ºC

Erechim: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 18ºC e máxima de 30ºC

Uruguaiana: tempo firme e ensolarado. Mínima de 20ºC e máxima de 37ºC

Torres: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 24ºC e máxima de 30ºC

Rio Grande: tempo firme e ensolarado. Mínima de 22ºC e máxima de 28ºC

Mostardas: pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 23ºC e máxima de 27ºC

Passo Fundo: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC

Bagé: tempo firme e ensolarado. Mínima de 19ºC e máxima de 31ºC